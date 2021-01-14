Коллега о найденной мертвой в машине звезде сериалов "Метод" и "Глухарь": На здоровье не жаловался

13 января рабочие одной из строительных площадок в Москве заметили странную машину, припарковавшуюся у обочины. Авто "Шевроле Лачетти" газовало на месте.
Строители подошли ближе к транспортному средству. За рулем сидел мужчина. Голова водителя была склонена в сторону пассажирского сидения. Его нога упиралась в педаль газа. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики не смогли помочь водителю "Шевроле" – актеру, звезде отечественных сериалов Дмитрию Гусеву. Врачи только констатировали смерть. Дмитрию было всего 45 лет.
По данным СМИ, артист возвращался со съемок домой. Незадолго до случившегося знаменитость покинула площадку сериала "Скорая помощь-3".
Официальная причина смерти Гусева пока не сообщалась. Друзья и родные артиста шокированы. Представители актера полагают, что он скончался от остановки сердца.
Актер Александр Тютин, снимавшийся с Дмитрием Гусевым в сериале "Скорая помощь", не может поверить в смерть коллеги. По словам артиста, за три года совместной работы он ни разу не слышал от Дмитрия жалоб на здоровье, в частности на проблемы с сердцем.
Тютин добавил, что Гусев был замечательным человеком и артистом. Дмитрию удавалось быть разным во всех ролях.
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