"У меня даже началась тахикардия": Андреева рассказала о подставе Бондарчука

Супруга режиссера Федора Бондарчука объяснила собственное странное поведение. Актриса Паулина Андреева сообщила, что виновником нелепой ситуации стал ее муж.

Артистка появилась в свежем выпуске шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Паулина Андреева презентовала выход второго сезона сериала "Метод".

Беседуя с актрисой, ведущий программы Иван Ургант вспомнил забавный эпизод, который произошел во время записи одного из прошлых выпусков. Во время режима самоизоляции в Москве из-за пандемии Федор Бондарчук давал интервью "Вечернему Урганту". Режиссер разговаривал со студией по видеосвязи прямо из собственной квартиры.

Тогда Паулина на несколько мгновений появилась в кадре и сбежала. Иван поинтересовался причиной такого странного поведения актрисы.

Андреева призналась, что в тот вечер занималась готовкой. Она стояла на кухне в домашнем костюме. Внезапно ее позвал муж. Федор попросил Паулину поздороваться. Артистка решила, что интервью, о котором она знала заранее, уже закончилось. Жена режиссера шла, чтобы поздороваться только с ведущим. Сообразив, что на нее смотрят зрители Первого канала, Андреева испугалась. Федор невольно подставил супругу.

Избранница кинематографиста отметила, что в тот период она ограничивала себя от любого появления онлайн. Знаменитость устроила "детокс от соцсетей". "А тут я невольно нарушила это. Я очень разволновалась, у меня даже началась тахикардия!" – призналась Паулина Андреева. Сейчас звезда вспоминает происходящее со смехом, однако в тот вечер она сильно расстроилась.