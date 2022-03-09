Матвеев раскрыл правду о знакомстве с избалованной родителями Боярской

Максим Матвеев сообщил, что далеко не сразу влюбился в Елизавету Боярскую. К будущей супруге актер долго приглядывался.
В свежем интервью Максим поведал о первом знакомстве с Лизой. Будущую супругу актер впервые увидел на пробах в совместный проект. Красавицу-брюнетку Матвеев и не запомнил толком. В тот момент он думал исключительно о работе.
Боярская, между тем, влюбилась в Матвеева с первого взгляда. Позже Елизавета говорила Максиму, что была "обожжена" его привлекательностью и "провалилась в бездну" чувств.
"Мне нужно пройти долгий путь, чтобы такое почувствовать", – рассказал о своих эмоциях артист.
Максим Матвеев не сразу заметил, что партнершу влечет к нему. Елизавета скрывала от него свою влюбленность. Спустя время актер "Триггера" почувствовал, что между ним и Боярской проскочила искра.
Союз Максима Матвеева и Елизаветы Боярской складывался постепенно и постоянно проходил проверку бытом. До замужества Лиза вообще ничего не знала о ведении хозяйства. В родительском доме ее баловали, лелеяли и ничего не заставляли делать. Максим в этом смысле оказался более умелым – он до сих пор с удовольствием проводит время у плиты. Актер всегда берет на работу контейнер с едой, которую сам приготовил.