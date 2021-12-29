Пьяного Максима Матвеева нашли без штанов в автодоме

Артист рассказал о своем герое из сериала "Триггер".

Второй сезон сериала "Триггер" увидит свет в новогодние праздники. Ленту с Максимом Матвеевым в главной роли покажет онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", а затем Первый канал. Премьера картины запланирована на 7 января 2022 года.

Вторая часть "Триггера" будет содержать в себе 16 эпизодов хронометражем 50 минут каждая. В центре сюжета вновь окажется психолог Артем Стрелецкий. В новом сезоне герой еще активнее включится в жизнь своих пациентов. По словам актера Максима Матвеева, только так этот персонаж "чувствует себя нужным". В свежих эпизодах Артем покинет клинику, в которой оказался после смерти близкого человека.

У Артема Стрелецкого появится новая пациентка, роль которой досталась Лене Трониной. В трейлере именно эта героиня найдет пьяного Максима Матвеева в образе своего персонажа без штанов в автодоме. Кроме того, к картине присоединился Андрей Мерзликин, сыгравший главврача, и Сергей Гилев, который воплотил в жизнь образ следователя.

Максим Матвеев уверен, что Артем Стрелецкий – настоящий человеколюб, умеющий искренне сострадать. Герой, отметил артист, мечтает исцелить собственные душевные раны, но пока неизвестно, получит ли он желаемое. Матвеев очень сочувствует своему персонажу и желает ему хорошего финала.

Напомним, герой сериала "Триггер" Артем Стрелецкий лечит клиентов по специальной методике. Психолог помогает пациентам избавиться от психологических проблем, выводя их из зоны комфорта.