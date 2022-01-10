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Сериалы
Детище студии Зеленского "Сваты" побило проект Эрнста

Детище студии Зеленского "Сваты" побило проект Эрнста

Назван самый популярный телесериал минувшего года.
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Исследовательская компания Mediascope назвала самый популярный в России сериал минувшего 2021 года. Им оказался проект "Сваты".

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В конце декабря на телеканале "Россия 1" вышел седьмой, заключительный сезон ситкома. Зрители ждали финальную часть ленты с 2014 года. Многих поклонников "Сватов" свежие эпизоды разочаровали – в Сети можно найти массу отрицательных отзывов. Стоит отметить, что "Сваты" – детище украинской студии "Квартал 95", которая была основана нынешним президентом Незалежной Владимиром Зеленским. В ленте сыграли Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и другие.

В топе популярности "Сваты" смогли побить проект Первого канала "Угрюм-река". Экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова заняла вторую строчку в рейтинге зрительской любви. Одним из продюсеров "Угрюм-реки", напомним, был генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а главные роли в картине исполнили Александр Балуев, Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Софья Эрнст и другие.

Бронзу в списке популярных у россиян сериалов получил "Склифосовский 8". Ленту транслировал телеканал "Россия 1". Режиссером восьмой части ленты о хирурге Олеге Брагине выступила Юлия Краснова. Главные роли исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева и другие.

Как сообщает телеканал "360", компания Mediascope проводила исследования в городах с населением от ста тысяч жителей. Учитывались предпочтения россиян старше четырех лет.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 11:50 Источник: 360tv.ru ✓ Надежный источник
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