Исследовательская компания Mediascope назвала самый популярный в России сериал минувшего 2021 года. Им оказался проект "Сваты".
В конце декабря на телеканале "Россия 1" вышел седьмой, заключительный сезон ситкома. Зрители ждали финальную часть ленты с 2014 года. Многих поклонников "Сватов" свежие эпизоды разочаровали – в Сети можно найти массу отрицательных отзывов. Стоит отметить, что "Сваты" – детище украинской студии "Квартал 95", которая была основана нынешним президентом Незалежной Владимиром Зеленским. В ленте сыграли Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и другие.
В топе популярности "Сваты" смогли побить проект Первого канала "Угрюм-река". Экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова заняла вторую строчку в рейтинге зрительской любви. Одним из продюсеров "Угрюм-реки", напомним, был генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а главные роли в картине исполнили Александр Балуев, Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Софья Эрнст и другие.
Бронзу в списке популярных у россиян сериалов получил "Склифосовский 8". Ленту транслировал телеканал "Россия 1". Режиссером восьмой части ленты о хирурге Олеге Брагине выступила Юлия Краснова. Главные роли исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева и другие.
Как сообщает телеканал "360", компания Mediascope проводила исследования в городах с населением от ста тысяч жителей. Учитывались предпочтения россиян старше четырех лет.