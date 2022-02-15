Звезда "Сватов" Федор Добронравов предстал в неожиданном амплуа

23 февраля состоится премьера фильма "Бессмертные". Одну из главных ролей в ленте исполнил популярный актер Федор Добронравов – звезда сериала "Сваты". В картине артист предстает в неожиданном амплуа.
Режиссером ленты выступил Тигран Кеосаян. Литературную основу картины создал Илья Рубинштейн. "Бессмертные" — последняя сценарная работа Рубинштейна: кинематографист умер в марте 2020 года.
Лента Кеосаяна повествует о четырех мужчинах, которые участвовали в Афганской войне. С поля боя друзья возвращаются домой. К обычной жизни каждый привыкает по-своему. Один стал писателем, другой бизнесменом, кто-то работает в частных структурах. В 90-х герои начинают стыдиться боевого прошлого. Общество осуждает кампанию в Афганистане. Награды персонажей в глазах окружающих потеряли ценность. Герои предпочитают забыть о былых временах.
Спустя 20 лет однополчане встречаются. Повод трагичный – похороны друга, умершего от инфаркта. Выясняется, что дружба и любовь боевых товарищей к Родине прошла испытание временем. По словам создателей, фильм "Бессмертные" попытается разобраться в том, как трансформировались простые человеческие ценности за пару последних десятилетий.
В картине также снялись Роман Мадянов, Сергей Пускепалис и Юрий Стоянов. Сначала "Бессмертные" выйдут в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION. Позднее фильм будет транслировать НТВ. Также в ленте можно увидеть Ивана Добронравова, Артема Ешкина, Максима Емельянова и Александра Метелкина.