Почему султан Сулейман из "Великолепного века" сбежал из Турции

Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч и его супруга Бергюзар Корель перебрались в Лондон. По данным турецких СМИ, исполнитель роли султана Сулеймана приобрел дом в столице Великобритании. За рубеж знаменитости отправились с тремя детьми и няней.
По данным издания Hürriyet, Халит Эргенч и Бергюзар Корель переехали в Европу ради детей. Артисты хотят, чтобы их наследники получили образование в Лондоне. Старший сын четы, 11-летний Али, уже зачислен в школу рядом с домом в поместье Туикенем.
Слухи о том, что Эргенч и Корель сбежали из Турции навсегда, журналисты издания опровергли. Как оказалось, актер и его супруга будут жить в Лондоне до тех пор, пока не получат на родине предложение о работе. Халит и Бергюзар ждут, когда ими заинтересуются продюсеры.
Как писали "Дни.ру", Эргенч и Корель недавно в третий раз стали родителями. В ноябре 2021 года у пары появилась долгожданная дочь Лейла. Роды были очень тяжелыми, так как кроха располагалась неправильно. Кроме того, как рассказывала Бергюзар, пуповина оказалась слишком короткой.
У звезды "Великолепного века" и его супруги есть средний сын Хан. 8 марта мальчику исполнится два года.