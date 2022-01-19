Соблазнивший известную российскую блогершу турецкий актер покинул сериал "Основание: Осаман"

В популярной ленте произошли перемены.

29-летний турецкий актер Бурак Челик больше не будет частью исторической теленовеллы "Основание: Осман". По слухам, красавца-актера вывели из сериала.

Есть версия, что герой Бурака Челика, воин Гектук, погибнет смертью храбрых. В трейлере нового эпизода персонажа пронзают мечем на глазах у Османа.

Почему Челик решил покинуть популярную теленовеллу – неизвестно. Поговаривают, что Бурак захотел устроить себе большой отпуск. Летом 2022 года турок должен приступить к съемкам другого проекта. Будет ли новая картина просто ромкомом, или же звезда "Основания: Осман" получила предложение от цифровой платформы – покажет время.

Челик тем временем избавился от длинных волос и бороды, которые были нужны ему для роли Гектука. В личном микроблоге Бурак уже хвастается новым образом. Артист признал, что без растительности на лице выглядит намного моложе.

Как писали "Дни.ру", Бураку Челику приписывают роман с российской блогершей Машей Вей. В середине 2021 года Бурака и соблазненную им Машу запечатлели во время совместного отдыха. Парочка загорала на пляже и не скрывала чувств. Детали отношений Челика и Вей не известны.