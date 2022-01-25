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Сериалы
"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья

"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья

Звезда "Склифосовского" сделала неожиданное признание.
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46-летний Максим Аверин снимается в сериале "Склифосовский" десять лет. Артист уверен, что у этого проекта о врачах множество достоинств. Например, ленту высоко оценивают в профессиональном медицинском сообществе.

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По словам Аверина, достоверно сыграть врача – непростая задача. Когда настоящие доктора хвалят проект, Максим на седьмом небе от счастья.

"Для меня это как орден", – признался исполнитель роли Олега Брагина.

Признателен Максим Аверин и зрителям. Отклик аудитории для актера очень важен. В свежих сериях "Склифосовского", обещает Аверин, будет множество неожиданных сюжетных поворотов. Актер сам изумляется изобретательности и фантазии сценаристов. Создателям "Склифосовского" всегда удается удивить звезду телепроекта.

31 января на "России 1" начнется трансляция девятого сезона культовой драмы о сотрудниках НИИ скорой помощи. Снимали новые эпизоды ленты в столице и в Московской области.

Фотографии телеканала "Россия"

Однажды творческий коллектив "Склифосовского" спровоцировал появление в СМИ ложной новости о крупной аварии в Москве. На одной из улиц киношники сымитировали столкновение скорой и двух авто. Проходящие мимо люди приняли постановочное ДТП за настоящее. Очевидцы предлагали помощь и снимали видео для соцсетей. В реальность аварии даже поверил Департамент транспорта столицы.

Фотографии телеканала "Россия"

Также творческий коллектив "Склифосовского" побывал в Нижнем Новгороде. Там, как оказалось, снимали самые зрелищные сцены девятой части – катастрофу в метро.

Как рассказала Сабина Парунакян – директор сериала, работать приходилось на сильном морозе. В эпизоде с катастрофой были задействованы настоящие машины пожарных, МЧС и скорой помощи. В сериале снялись реальные медики и спасатели. Массовка, по словам Парунакян, не смогла бы показать работу спецслужб лучше, чем это сделали профессионалы.

Фотографии телеканала "Россия"

Фотографии телеканала "Россия"

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Фотографии телеканала «Россия»
Автор: 25 января 2022, 18:17
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