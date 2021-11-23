Измученная тяжелыми родами жена Эргенча из "Великолепного века" показала первое фото новорожденной

Экранный султан Сулейман давно мечтал о дочке.



В начале ноября в семье звезды турецкой исторической теленовеллы "Великолепный век" произошло пополнение. Жена актера Халита Эргенча, Бергюзар Корель, родила третьего ребенка. Новорожденную назвали Лейлой.

Как рассказала подписчикам личного инстаграм-аккаунта актриса Бергюзар Корель, роды были очень тяжелые, мучительные и длились 11 часов. Быстро разрешиться от бремени не получалось из-за неправильного расположения малышки и короткой пуповины. К счастью, Корель окружали опытные медики, которые смогли оказать помощь. Кроме того, Халит Эргенч ни на шаг не отходил от избранницы.

Лейла появилась на свет абсолютно здоровой. В перинатальном центре Корель и новорожденная провели несколько дней и выписались домой.

В свежей публикации в микроблоге супруга Халита Эргенча впервые похвасталась снимком с дочкой. В кадре измученная родами Корель держит кроху на руках. Малышка повернута затылком к объективу камеры. "Здесь будет долго пахнуть молоком", – подписала кадр Бергюзар.

Подписчики поздравили Эргенча и Корель с пополнением. Маленькой Лейле пожелали здоровья и счастливого будущего. Отметим, у звезд турецких теленовелл подрастают два сына: 11-летний Али и Хан, которому скоро исполнится два года. Экранный султан Сулейман давно мечтал о дочке.