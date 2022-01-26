Она хочет его вернуть: что происходит между звездами "Постучись в мою дверь" Эрчел и Бюрсином

Что известно о расставании звезд турецких теленовелл.

Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин составили красивый дуэт не только на экране, но и в жизни. Экранный роман звезд сериала "Постучись в мою дверь", к большой радости поклонников, стал реальным. Незадолго до финала теленовеллы Хандэ и Керем публично признались в чувствах друг к другу. Общаясь с журналистами, Бюрсин заявил, что новости о его романе с партнершей по сериалу появились раньше, чем он осознал свою влюбленность. Эти отношения, уверяет артист, выросли из дружбы. "Я всегда говорю: "Вы узнаете, когда в моей жизни кто-то появится. Случилось, и вы узнали", – отмечал исполнитель главной роли в сериале "Постучись в мою дверь".

С тех пор прошло чуть менее года. Теперь турецкие СМИ пишут о расставании пары. Правда, повод разрыва кажется поклонникам немного странным. Дескать, Хандэ Эрчел разозлилась, когда узнала о новом проекте возлюбленного. Якобы Эрчел захлопнула дверь перед носом Бюрсина.

С чего все началось

Недавно на турецкий рынок пришла платформа Disney+. Киношники собираются снимать сериал с участием местных звезд. Лента уже имеет рабочее название "Между миром и мной". Если верить прессе, то Хандэ Эрчел одной из первых получила предложение о съемках. В итоге, ознакомившись со сценарием, Эрчел отказалась от участия в ленте. Актрису смутила слишком откровенная сцена. В итоге продюсеры начали рассматривать других актрис – Неслихан Атагюль и Демет Оздемир. Роль в итоге досталась Оздемир.

При чем тут Керем Бюрсин

Избранник Хандэ Эрчел, Керем Бюрсин тоже пробовался в сериал "Между миром и мной". Актера рассматривали на главную мужскую роль, и, как говорят, утвердили. Бюрсина поставили в пару с Оздемир – актерам предстоит играть в интимной сцене, из-за которой, к слову, Эрчел пришлось отказаться от работы.

В проекте Disney+ будут две пары главных героев. Сейчас создатели ленты подыскивают второго актера-мужчину, который станет партнером актрисы Хафсанур Санджактутан.

В чем причина конфликта Эрчел и Бюрсина

По слухам, Хандэ приревновала Керема к давней сопернице Демет. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" узнала о решении Бюрсина сниматься с Оздемир из газет отчего еще больше разозлилась. Если верить сплетникам, то конфликт пары произошел неделю назад. Дескать, на день рождения старшей сестры в Сапанджу Эрчел ездила одна.

Издание Posta отмечает, что Бюрсин пытался помириться с Эрчел. Он даже просил помощи у близких друзей избранницы. "Все кончено, пути назад больше нет", – получил в ответ Керем.

Между тем издание Gecce пишет, что Хандэ Эрчел остыла и сама делала шаги навстречу любимому. Мол, артистка хочет вернуть Керема. По словам источника издания, Бюрсин разговаривать с Эрчел пока не готов.

"Хандэ, делает все возможное, чтобы помириться, но Керем посмотрел на нее с другой стороны, увидев другую Хандэ и пока что мириться не хочет", – цитирует друга пары издание.

Стоит отметить, что Эрчел и Бюрсин сплетни не комментируют. Друзья звезд тем временем считают, что знаменитости вновь сойдутся в скором времени.