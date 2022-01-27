Лицом в десерте: лысый как коленка Петров бурно отпраздновал день рождения

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров отпраздновал 33-летие. Кадрами с бурной вечеринки актера поделилась в соцсетях его коллега Кристина Асмус.
Поздравить звезду отечественного экрана также пришли Юлия Хлынина, Александр Паль, Андрей Бурковский, Саша Бортич и другие. Весь вечер от виновника торжества не отходила возлюбленная – актриса Стася Милославская.
Петров и его гости отрывались до трех ночи. Александр читал присутствующим стихи и произносил вдохновляющие речи. Не обошлось без зажигательных танцев.
В финале мероприятия в зал вынесли большой торт, украшенный ягодами и кусочками фруктов. В итоге Александра под аплодисменты и крики предательски окунули лицом в десерт. Актера, который, к слову, лысый как коленка, эта выходка приятелей ничуть не расстроила.
В личном микроблоге Кристина Асмус призналась, что дружит с Александром Петровым десять лет. Знаменитости работают в одном театре и вместе снимались в фильме "Текст". Это фильм, отметила Кристина, разделил их жизни на до и после.
Асмус помнит Петрова нищим студентом. Кристина рассказала, как вместе с тогда еще мужем Гариком Харламовым водила актера в кино. "У него в кармане было 20 рублей", – поведала актриса.
С Петровым, говорит Асмус, ее многое объединяет. Александр очень важен для Кристины.