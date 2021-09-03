Камбербэтч из сериала "Шерлок" ласкался с женой прямо на красной дорожке

Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч появился на Венецианском фестивале в сопровождении супруги и коллеги по цеху Софи Хантер. В рамках мероприятия артист представил новую картину "Власть пса", где сыграл одну из главных ролей.
На красную дорожку Камбербэтч надел черный смокинг. Его супруга, облачилась в белое платье с алым узором от новозеландского модельера Эмилии Викстед.
Бенедикт и Софи были в отличном расположении духа. Позируя перед камерами, они неожиданно для всех начали целоваться. Отметим, проявление чувств и публичные ласки – довольно необычное поведение для этой пары.
Напомним, актер сериала "Шерлок" счастлив в браке уже шесть лет. Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер познакомились в 2009-м на съемках картины "Бурлеск сказки". Долгое время знаменитости были лишь друзьями. Романтические чувства между ними вспыхнули только в 2014 году.
Камбербэтч и Хантер стараются не привлекать к себе внимание общественности. Артисты редко выходят в свет вместе и не раскрывают подробности личной жизни. Знаменитости воспитывают сыновей – шестилетнего Кристофера Карлтона и четырехлетнего Хэла Одена.
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