Умерла звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс

Британская актриса и танцовщица Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни. Уточняется, что она долго болела. В момент смерти рядом с ней были родственники и семья.
Для российского зрителя артистка больше всего запомнилась по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок", главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч. Также Уна Стаббс снималась в телесериалах "Убийства в Мидсомере", "Мисс Марпл Агаты Кристи" и других.
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