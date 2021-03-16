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Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении сериала "Шерлок"

Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении сериала "Шерлок"

Британский артист Бенедикт Камбербэтч с радостью вернется к роли всеми любимого сыщика. Знаменитость не исключает, что у сериала "Шерлок" будет продолжение.
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Общаясь с журналистом Стивеном Вайнтраубом, Бенедикт Камбербэтч предположил, что у теленовеллы о Шерлоке Холмсе будет продолжение. Между тем артист отметил, что ждать пятый сезон сериала "Шерлок" поклонникам придется очень долго.

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 Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч актер

По словам Камбербэтча, пока в его рабочем графике нет места для еще одних съемок. На данный момент у актера подписан контракт с Marvel Studios. Бенедикт трудится сразу в двух проектах компании – в новом фильме о Человеке-пауке и сиквеле ленты о Докторе Стрэндже.

Бенедикт Камбербэтч добавил, что его коллеги по сериалу "Шерлок" сегодня также очень заняты. Например, актер Мартин Фримен, исполнивший роль доктора Ватсона, сейчас очень востребован у режиссеров.

Впрочем, звезда сериала "Шерлок" призывает поклонников не отчаиваться и не терять надежду. "Я никогда не говорю "никогда", - заметил артист. Бенедикт Камбербэтч отметил, что однажды фанаты проекта о сыщике услышат хорошие новости. Не исключено, что продолжение "Шерлока" выйдет не в виде нового сезона, а в формате полнометражного фильма.

Напомним, сериал "Шерлок" завершился в 2017 году. Проект состоит из четырех частей. Эпизод "Последнее дело" стал финалом теленовеллы.

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Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 13:57 Источник: Collider • Требует проверки
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