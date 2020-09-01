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Бенедикт Камбербэтч

актер
Бенедикт Камбербэтч

Британский актер Бенедикт Камбербэтч прославился после главной роли в культовом сериале «Шерлок». Образ легендарного сыщика помог этому харизматичному британцу с необычной внешностью получить звание гения киноиндустрии, стать обладателем «Золотой Нимфы» в номинации «за лучшую актерскую игру». Дважды номинирован на «Золотой глобус» и один раз на «Оскар».

Биография

Полное имя – Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч. Актер родом из интеллигентной творческой семьи, получил хорошее воспитание, с детства имел прекрасные перспективы на будущее, которыми умело и своевременно воспользовался

Семья

Отец Тимоти Карлтон – знаменитый актер. Мать Ванда Вентхам тоже близка к киноиндустрии. Родители все время пропадали на съемках, поэтому будущее Бенедикта было предрешено с раннего детства.

Детство и юность Бенедикта Камбербэтча

С детства актеру прививались хорошие манеры, выдержка и английское спокойствие. Парень получил престижное образование, обучался в частной школе закрытого типа «Хэрроу». Получив аттестат зрелости, родители снарядили его в кругосветное путешествие, чтобы Камбербэтч отдохнул после учебы, набрался жизненного опыта и переосмыслил жизненные ценности.

По возвращению Бенедикт успешно поступил в университет Манчестера, второе высшее образование получал уже в Лондонской академии музыки и драматического искусства. Во время кругосветного путешествия работал преподавателем английского языка, несколько месяцев жил в тибетском монастыре.

Карьера Бенедикт Камбербэтч

Родители не сомневались, что их сын станет легендарным актером и оказались правы. Каждая его роль вызывает замирание в сердце и чувство неподдельного восторга, а игра на сцене театра превращается в феерию.

Путь в театре

Свою творческую карьеру актер начинал на театральных подмостках, с 2001 года играл главные роли в пьесах, воспринимался на ура обширной зрительской аудиторией. Критики актерское мастерство Бенедикта часто ассоциировали с магией, настолько гипнотически его игра действовала на широкого зрителя.

Он блестяще перевоплощался в Гамлета, Винсента Ван Гога, Джулиана Ассанжа, Алана Тьюринга и других персонажей классики мировой культуры, также «примерял на себе» современные и не всегда адекватные образы.

Путь в кино Камбербэтча

Одновременно с игрой в театре Бенедикт Камбербэтч пробовал себя в киноиндустрии. Первое время ему доставались эпизодические роли, но, режиссеры, заметив его талант и харизму, тут же засыпали новыми предложениями о сотрудничестве.

Первая главная роль и почетное звание «Прорыв года» ожидали артиста в полнометражной киноленте «Удивительная лёгкость» (2006) режиссера Майкла Эптеда. Тогда его игру оценили даже категоричные кинокритики. А вот увековечила его имя в киноистории роль в сериале «Шерлок», где он предстал перед зрителями в образе рассудительного сыщика, действующего методом дедукции.

В 2015 по указу английской королевы Бенедикт Камбербэтч признан командором ордена Британской империи, была в восторге от его творческой деятельности и призналась, что сама не раз смотрела «Шерлока».

Личная жизнь Бенедикта Камбербэтча

Первые длительные отношения у актера были с театральной актрисой Оливией Пуле. Влюбленные встречались 12 лет, жили вместе, но до свадьбы дело так и не дошло. После разрыва отношений у Бенедикта было несколько мимолетных романов, но ничего серьезного.

Со своей будущей женой Камбербэтч познакомился в 2013 году. Его избранницей стала актриса Софи Хантер, в которой он рассмотрел родственную душу и верную спутницу по жизни. Они поженились в день всех Влюбленных 2015 года. Уже летом молодая жена родила первенца. Мальчика назвали Кристофер Карлтон. Второго ребенка Софи родила в марте 2017. Мальчика назвали Хэл Одэн.

Интересные факты о Камбербэтче

  • Бенедикт признал, что решил стать актером, чтобы знаменитые родители им по-настоящему гордились.
  • У Камбербэтча нет страниц в социальных сетях, поскольку он уверен, что такого рода интернет-ресурсы способствуют разрушению личности.
  • Свободное время актер любит проводить с семьей и друзьями, традиционно устраивает дружеские вечеринки.
  • Бенедикт играет в футбол, регби и сквош, изучил азы фехтования, уверенно держится в седле.
  • На сцене дебютировал еще в школьные годы, появившись в классической постановке театрального кружка «Сон в летнюю ночь».
  • Чтобы сыграть профессора Хокинга, актер дважды с ним встречался лично. Пытался из первых уст проникнуться его судьбой.
  • Камбербэтч озвучил документальный фильм и аудиокнигу, некоторое время работал ведущим на радио.

Роли Бенедикта Камбербэтча

Актер больше любит выступать в театре, но понимает, что лучшим источником дохода являются съемки в кино. В его фильмотеке больше полнометражных картин, но мировую славу принес сериал «Шерлок».

Фильмы

Бенедикт Камбербэтч сыграл более 50 ролей разного плана. Самые значимые по мнению зрителей:

  • «Хоббит: Пустошь Смауга» - дракон Смауг;
  • «Удивительная лёгкость» - Уильям Питт Младший;
  • «Хокинг» - Стивен Хокинг;
  • «Ещё одна из рода Болейн» - Уильям Кэри;
  • «Стюарт: Прошлая жизнь» - Александр Мастерс;
  • «Ван Гог» - Винсент Ван Гог;
  • «Пустая корона: Война роз» - Ричард III;
  • «Доктор Стрэндж» - Стивен Стрэндж;

Сериалы

  • Британец исполнил главную мужскую роль в британском сериале «Шерлок», над которым работает по сегодняшний день.

Бенедикт Камбербэтч сегодня

На сегодняшний день Бенедикт Камбербэтч по-прежнему задействован в «Шерлоке», снимается в полнометражных кинолентах. Среди свежих работ – драма «1917», трейлер которой вышел еще в августе 2019. Его карьера и личная жизнь складываются удачно. Без работы не сидит, счастлив в браке, помогает в воспитании детей. 

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