Шерлок – 4 сезон

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Шерлок – 4 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

О чем повествует сериал "Шерлок" 4 сезон?

Проект можно назвать фантазией на тему "что было бы, если бы знаменитый Шерлок Холмс родился в наши дни". Главный герой, подыскивая жилье, знакомится с вернувшимся из Афганистана доктором Ватсоном. Примечательно, что знакомство героев началось имен ос демонстрации проницательности Шерлока: он сам рассказал Ватсону о событиях недавнего прошлого доктора. Теперь персонажи будут вместе помогать Скотланд-Ярду раскрывать самые запутанные дела.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон сериала "Шерлок"

Знакомство персонажей сериала "Шерлок". Сыщику выпадают дела, связанные с запертой комнатой и взрывом на Бэйкер-стрит.

2 сезон сериала "Шерлок"

Холмс и Ватсон расследуют дело о событиях, которые могут уничтожить монархическую систему. К Шерлоку обращается человек, рассказывающий о гигантской собаке. Герои сериала участвуют в деле, связанным с Тауэром.

3 сезон сезон сериала "Шерлок"

Герои продолжают вести совместную работу. У Ватсона намечается свадьба с Мэри.

Актеры о сериале

Вот каким мнением поделились исполнители главных ролей.

Бенедикт Камбербэтч о своем герое: "он – асексуальный, лишенный эмоций механизм, отключивший все, что касается привлекательности, чувственного наслаждения или интереса к женщине, опуская случаи, когда это позволяет получить информацию".

Мартин Фримен называет своего героя очень порядочным человеком, преданным другу и партнеру.

Интересные факты

  • У сериала есть особая пилотная серия, которая никогда не транслировалась по телевидению. Это черновая "зарисовка" первой серии первого сезона: "Этюд в розовых тонах". Пилотная серия доступна онлайн или на издании DVD.
  • Снять фильм на "оригинальной" Бэйкер-стрит оказалось невозможным из-за того, что на многих фасадах были вывески с упоминанием имени Шерлока.
  • Зрители увидят даже маленького заглавного сыщика.

 Где смотреть сериал "Шерлок" 4 сезон?

Видеосервисы: ivi.ru, megogo.ru и другие.

Когда будут новые серии

По мнению многих фанатов и заверению авторов, продолжение сериала появится в 2020 году.

Сериал "Шерлок" 4 сезон понравился многим фанатам.

В главных ролях

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч Sherlock Holmes
Мартин Фримен
Мартин Фримен Dr. John Watson
Руперт Грейвз
Руперт Грейвз DI Lestrade

Нанесшая своим детям непоправимый ущерб звезда "Шерлока" появилась с молодой любовницей

Нанесшая своим детям непоправимый ущерб звезда "Шерлока" появилась с молодой любовницей
Актеру популярного сериала и его возлюбленной пророчили расставание. Папарацци поймали звезду сериала "Шерлок" во время прогулки с молодой любовницей.

Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча

Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча
45-летний Бенедикт Камбербэтч тяжело переживает утрату. Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч сообщил о трагедии в семье.

Перестал мыться: окружающие начали шарахаться от воняющей звезды "Шерлока"

Перестал мыться: окружающие начали шарахаться от воняющей звезды "Шерлока"
Артист объяснил свой отказ от водных процедур. 1 декабря на экранах стартует лента "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион.

Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера Литвиненко в новом сериале от HBO

Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера Литвиненко в новом сериале от HBO
Бенедикт Камбербэтч также выступит продюсером проекта. HBO разрабатывает сериал о бывшем подполковнике ФСБ Александре Литвиненко.

Камбербэтч из сериала "Шерлок" ласкался с женой прямо на красной дорожке

Камбербэтч из сериала "Шерлок" ласкался с женой прямо на красной дорожке
Актер Бенедикт Камбербэтч показал, что счастлив в браке. Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч появился на Венецианском фестивале в сопровождении супруги и коллеги по цеху Софи Хантер.

Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении сериала "Шерлок"

Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении сериала "Шерлок"
Британский артист Бенедикт Камбербэтч с радостью вернется к роли всеми любимого сыщика. Знаменитость не исключает, что у сериала "Шерлок" будет продолжение. Общаясь с журналистом Стивеном Вайнтраубом, Бенедикт Камбербэтч предположил, что у теленовеллы о Шерлоке Холмсе будет продолжение.

Отец пытался гормонами вылечить звезду "Шерлока" от гомосексуальности

Отец пытался гормонами вылечить звезду "Шерлока" от гомосексуальности
Британский актер Рассел Тови рассказал, что родители не сразу смогли смириться с его гомосексуальностью. Однажды отец решил отправить звезду сериала "Шерлок" на лечение. Рассел Тови много лет скрывал от родственников сексуальную ориентацию.

Звезда "Шерлока" бросила известного актера: Больше нет в моем доме

Звезда "Шерлока" бросила известного актера: Больше нет в моем доме
Звезда сериала "Шерлок" вновь одинока. 46-летняя актриса Аманда Аббингтон рассталась с возлюбленным – 42-летним ирландским артистом Джонджо О’Нилом. По данным американских СМИ, Джонджо съехал от Аманды.

Оскандалившаяся звезда "Шерлока" впуталась в авантюру

Оскандалившаяся звезда "Шерлока" впуталась в авантюру
Британский актер Мартин Фримен принимает участие в новом проекте The Responder. Сериал расскажет о буднях сотрудника службы экстренного реагирования. О том, что Фримен снимается в новом многосерийном фильме стало известно благодаря Пирсу Уэнгеру, представителю телерадиокомпании BBC.

"Маленькие сволочи": Фримен из сериала "Шерлок" бьет сына и дочь

"Маленькие сволочи": Фримен из сериала "Шерлок" бьет сына и дочь
Звезда сериала "Шерлок" Мартин Фримен признался, что порол и грубо обзывал своих детей. По словам артиста, родительство оказалось для него слишком тяжелым испытанием. 48-летний Мартин Фримен дважды папа.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения