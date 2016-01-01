Проект можно назвать фантазией на тему "что было бы, если бы знаменитый Шерлок Холмс родился в наши дни". Главный герой, подыскивая жилье, знакомится с вернувшимся из Афганистана доктором Ватсоном. Примечательно, что знакомство героев началось имен ос демонстрации проницательности Шерлока: он сам рассказал Ватсону о событиях недавнего прошлого доктора. Теперь персонажи будут вместе помогать Скотланд-Ярду раскрывать самые запутанные дела.
Знакомство персонажей сериала "Шерлок". Сыщику выпадают дела, связанные с запертой комнатой и взрывом на Бэйкер-стрит.
Холмс и Ватсон расследуют дело о событиях, которые могут уничтожить монархическую систему. К Шерлоку обращается человек, рассказывающий о гигантской собаке. Герои сериала участвуют в деле, связанным с Тауэром.
Герои продолжают вести совместную работу. У Ватсона намечается свадьба с Мэри.
Вот каким мнением поделились исполнители главных ролей.
Бенедикт Камбербэтч о своем герое: "он – асексуальный, лишенный эмоций механизм, отключивший все, что касается привлекательности, чувственного наслаждения или интереса к женщине, опуская случаи, когда это позволяет получить информацию".
Мартин Фримен называет своего героя очень порядочным человеком, преданным другу и партнеру.
Видеосервисы: ivi.ru, megogo.ru и другие.
По мнению многих фанатов и заверению авторов, продолжение сериала появится в 2020 году.
Сериал "Шерлок" 4 сезон понравился многим фанатам.