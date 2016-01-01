Шерлок – 4 сезон
- Жанр: Детективы, Драмы, Криминал, Триллеры
- Год: 2016
- Дата выхода: 1 января 2016
- Страна: Англия, США
- Режиссер: Пол Макгиган, Эйрос Лин, Рэйчел Талалэй
- Сценарист: Стивен Томпсон, Марк Гэтисс, Стивен Моффат
- Количество серий: 4
- Возрастные ограничения: 12+
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- Студии/Телеканалы: BBC, Hartswood Films
- Актёры: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гейтисс
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- Рейтинг Дни.ру: 8.8
- Рейтинг IMDb: 9.1
О сериале
О чем повествует сериал "Шерлок" 4 сезон?
Проект можно назвать фантазией на тему "что было бы, если бы знаменитый Шерлок Холмс родился в наши дни". Главный герой, подыскивая жилье, знакомится с вернувшимся из Афганистана доктором Ватсоном. Примечательно, что знакомство героев началось имен ос демонстрации проницательности Шерлока: он сам рассказал Ватсону о событиях недавнего прошлого доктора. Теперь персонажи будут вместе помогать Скотланд-Ярду раскрывать самые запутанные дела.
Что было в прошлых сезонах
1 сезон сериала "Шерлок"
Знакомство персонажей сериала "Шерлок". Сыщику выпадают дела, связанные с запертой комнатой и взрывом на Бэйкер-стрит.
2 сезон сериала "Шерлок"
Холмс и Ватсон расследуют дело о событиях, которые могут уничтожить монархическую систему. К Шерлоку обращается человек, рассказывающий о гигантской собаке. Герои сериала участвуют в деле, связанным с Тауэром.
3 сезон сезон сериала "Шерлок"
Герои продолжают вести совместную работу. У Ватсона намечается свадьба с Мэри.
Актеры о сериале
Вот каким мнением поделились исполнители главных ролей.
Бенедикт Камбербэтч о своем герое: "он – асексуальный, лишенный эмоций механизм, отключивший все, что касается привлекательности, чувственного наслаждения или интереса к женщине, опуская случаи, когда это позволяет получить информацию".
Мартин Фримен называет своего героя очень порядочным человеком, преданным другу и партнеру.
Интересные факты
- У сериала есть особая пилотная серия, которая никогда не транслировалась по телевидению. Это черновая "зарисовка" первой серии первого сезона: "Этюд в розовых тонах". Пилотная серия доступна онлайн или на издании DVD.
- Снять фильм на "оригинальной" Бэйкер-стрит оказалось невозможным из-за того, что на многих фасадах были вывески с упоминанием имени Шерлока.
- Зрители увидят даже маленького заглавного сыщика.
Где смотреть сериал "Шерлок" 4 сезон?
Видеосервисы: ivi.ru, megogo.ru и другие.
Когда будут новые серии
По мнению многих фанатов и заверению авторов, продолжение сериала появится в 2020 году.
Сериал "Шерлок" 4 сезон понравился многим фанатам.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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