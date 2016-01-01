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Шерлок – 4 сезон

Шерлок – 4 сезон

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О сериале

О чем повествует сериал "Шерлок" 4 сезон?

Проект можно назвать фантазией на тему "что было бы, если бы знаменитый Шерлок Холмс родился в наши дни". Главный герой, подыскивая жилье, знакомится с вернувшимся из Афганистана доктором Ватсоном. Примечательно, что знакомство героев началось имен ос демонстрации проницательности Шерлока: он сам рассказал Ватсону о событиях недавнего прошлого доктора. Теперь персонажи будут вместе помогать Скотланд-Ярду раскрывать самые запутанные дела.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон сериала "Шерлок"

Знакомство персонажей сериала "Шерлок". Сыщику выпадают дела, связанные с запертой комнатой и взрывом на Бэйкер-стрит.

2 сезон сериала "Шерлок"

Холмс и Ватсон расследуют дело о событиях, которые могут уничтожить монархическую систему. К Шерлоку обращается человек, рассказывающий о гигантской собаке. Герои сериала участвуют в деле, связанным с Тауэром.

3 сезон сезон сериала "Шерлок"

Герои продолжают вести совместную работу. У Ватсона намечается свадьба с Мэри.

Актеры о сериале

Вот каким мнением поделились исполнители главных ролей.

Бенедикт Камбербэтч о своем герое: "он – асексуальный, лишенный эмоций механизм, отключивший все, что касается привлекательности, чувственного наслаждения или интереса к женщине, опуская случаи, когда это позволяет получить информацию".

Мартин Фримен называет своего героя очень порядочным человеком, преданным другу и партнеру.

Интересные факты

  • У сериала есть особая пилотная серия, которая никогда не транслировалась по телевидению. Это черновая "зарисовка" первой серии первого сезона: "Этюд в розовых тонах". Пилотная серия доступна онлайн или на издании DVD.
  • Снять фильм на "оригинальной" Бэйкер-стрит оказалось невозможным из-за того, что на многих фасадах были вывески с упоминанием имени Шерлока.
  • Зрители увидят даже маленького заглавного сыщика.

 Где смотреть сериал "Шерлок" 4 сезон?

Видеосервисы: ivi.ru, megogo.ru и другие.

Когда будут новые серии

По мнению многих фанатов и заверению авторов, продолжение сериала появится в 2020 году.

Сериал "Шерлок" 4 сезон понравился многим фанатам.

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Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Игра всех актеров на весьма хорошем уровне. Тут даже не знаешь кого выделить – даже второстепенные роли удается подать ярко. В каждой новой серии совершенно не знаешь, куда вдруг повернет сюжет
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