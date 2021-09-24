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Шоу-бизнес
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет

Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет

В рамках фестиваля "Кинотавр" в Сочи прошла большая вечеринка. На мероприятии собрались многие звезды отечественного кинематографа, но некоторые произвели фурор.
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Фотографы и журналисты встретили невероятное количество артистов. На кадрах можно увидеть и Павла Деревянко, и Никиту Ефремова, и Александра Паля, и многих других. Одной из звезд вечера стала Марина Зудина в роскошном темном костюме. Знаменитость охотно общалась с представителями прессы и позировала.

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 Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

Особенно запомнился всем момент, когда пришел Сергей Бурунов. Он ту же начал общаться с вдовой Олега Табакова. Напомним, после сериала "Содержанки" ходили слухи о романе знаменитостей. Члены съемочной группы рассказывали, что артисты якобы казались крайне заинтересованными друг в друге. На публике они не стесняются своих чувств.

Накануне знаменитости обнимались, держались за руки, а в какой-то момент прокомментировали ситуацию журналистам. Сергей Бурунов не растерялся и в шутку отметил, что пришел на мероприятие с женой. В этот момент он приобнял Марину Зудину и погладил по руке. Правда ли между звездами отечественного кино что-то есть, или все это – лишь шутки, пока остается только гадать.

Так или иначе, после смерти Олега Табакова его вдова пока не встретила другого мужчину, с которым могла бы построить что-то серьезное. Сергей Бурунов также одинок. Все свое время он посвящает съемкам. Многие поклонники давно верят, что вскоре нас ждет новый звездный союз.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 14:53 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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