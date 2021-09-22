"Жуткое и травмоопасное место": народ в шоке от роскошной квартиры Петрова

Популярный актер Александр Петров провел видеоэкскурсию по своей квартире. Артист и его возлюбленная Стася Милославская живут в двухуровневых апартаментах. Актер, выбирая планировку и продумывая интерьер, думал об удобстве и функциональности. С ремонтом знаменитости помогал опытный дизайнер.
Александр Петров признался, что всегда мечтал о квартире, которая походила бы на те, что показывают в голливудском кино. Думая о жилище мечты, артист представлял много естественного света, открытые пространства, кухню с островком и спальню на втором этаже.
На первом ярусе квартиры Петрова располагается гостиная, кухня, ванная, сауна, а также просторная терраса. Отдельно Александр выделил диван бирюзового оттенка, который купила Стася. Артист отметил, что Милославская очень дорожит этим предметом мебели и всегда ругается, когда находит на нем крошки. "Мне иногда даже страшно на него садиться", – поведал артист.
Второй этаж знаменитость отдала под спальню и небольшую зону отдыха, где натянута сетка, на которой можно полежать. Александр Петров отметил, что не стал прятать бетонный потолок и монолитные стены под слоем штукатурки.
"Мне нравится совмещение уюта и при этом фундаментальной бетонной стены", – признался он.
Отметим, что не всем пользователям Сети квартира Петрова показалась пригодной для жизни. Некоторые поклонники звезды были в шоке от увиденного.
"Блин, люди, вы чего? Сухо, не уютно и без души. Больше похоже на большую антресоль", "Жуткое травмоопасное место, собрание неудобных, грубых, бездушных и нелепых вещей. Самое нелепое и никчемное – терраса – никакой приватности. Общее ощущение – тут жить нельзя. Дизайнеру – шейм он ю. Понты – это так не талантливо", – рассуждают интернет-обитатели.
Между тем были и те, кто разделял восторги Александра Петрова от апартаментов. "Квартира – мечта, ставшая реальностью! Браво дизайнеру!", "Насколько же стильный и крутой интерьер! Столько интересных элементов, идей, детализаций. Потрясающе", – отмечают поклонники.
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