Петров побил Биковича и Нагиева в борьбе за популярность

Обнародован рейтинг главных молодых актеров в России.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров возглавил рейтинг самых востребованных актеров младше 35 лет. Картины с участием знаменитости били рекорды в прокате и все еще популярны онлайн. Петров чаще других получает рекламные контракты и имеет высокий уровень медийности.

Александру Петрову в борьбе за первое место удалось побить звезду фильма "Холоп" Милоша Биковича и Кирилла Нагиева, который снимался в "Марафоне желаний". Милош и Кирилл получили второе и третье место соответственно.

Четвертую строчку заняла звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный. Пятерку замыкает актер Юрий Борисов.

Рейтинг подготовлен "Бюллетенем кинопрокатчика" совместно с порталом Кино-Театр.Ру. Составители списка брали в расчет фильмы и сериалы, увидевшие свет в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года. Победителей выбирали по ряду критериев: количество проектов и главных ролей, медийность, степень вовлеченности в рекламную кампанию картин, кинонаграды, кассовые сборы и рейтинги лент с участием актеров на телеканалах, востребованность на онлайн-сервисах.

Отметим, Милош Бикович стал рекордсменом по просмотрам в Сети. Популярность сериалов, в которых снимался актер "Отель "Элеон" и "Гранд" и фильма "Отель "Белград" не ослабевает на онлайн-площадках. Кирилл Нагиев получил третью строчку рейтинга благодаря многосерийным картинам "Нагиев на карантине" и "Чума. Вторая волна".