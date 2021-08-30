"Точно по любви!": Актер Петров устроил роскошную свадьбу

Звезда сериала "Триада" Анастасия Калашникова вышла замуж. Грандиозное торжество для артистки и ее бойфренда усердно подготовили близкие друзья. Они не просто поддержали молодоженов своим присутствием на празднике, но и пышно его организовали. В "Инстаграм" всплыла информация, что роскошную вечеринку устроил сам Александр Петров, взяв на себя роль ведущего. На видео и фото с торжества засветилась и возлюбленная актера Стася Милославская. Девушка явно дала понять, что ее брак с артистом не за горами.
На одном из роликов показали, как невеста бросала букет незамужним подругам, в числе которых была избранница Александра Петрова. В кадре видно, как Стася Милославская ловко одолела всех соперниц. Она хищно выхватила цветы, намекая на то, что не готовится к собственной свадьбе. Увидев достижение возлюбленной, Александр Петров бросился к ней с поцелуями.
Реакция артиста не удивила собравшихся на празднике гостей. Уже не первый год Александр Петров и Стася Милославская подогревают слухи о женитьбе. Поклонники ожидают, что на церемонии бракосочетания пары состоится грандиозное шоу, ведь даже чужую свадебную вечеринку Александр Петров провел с размахом. "Это было хорошо: трогательно, весело, талантливо, невероятно и точно по любви!" — призналась коллега актера.
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