"Точно по любви!": Актер Петров устроил роскошную свадьбу

В личной жизни знаменитого артиста грядут перемены. Возлюбленная Александра Петрова добилась своего.

Звезда сериала "Триада" Анастасия Калашникова вышла замуж. Грандиозное торжество для артистки и ее бойфренда усердно подготовили близкие друзья. Они не просто поддержали молодоженов своим присутствием на празднике, но и пышно его организовали. В "Инстаграм" всплыла информация, что роскошную вечеринку устроил сам Александр Петров, взяв на себя роль ведущего. На видео и фото с торжества засветилась и возлюбленная актера Стася Милославская. Девушка явно дала понять, что ее брак с артистом не за горами.

На одном из роликов показали, как невеста бросала букет незамужним подругам, в числе которых была избранница Александра Петрова. В кадре видно, как Стася Милославская ловко одолела всех соперниц. Она хищно выхватила цветы, намекая на то, что не готовится к собственной свадьбе. Увидев достижение возлюбленной, Александр Петров бросился к ней с поцелуями.

Реакция артиста не удивила собравшихся на празднике гостей. Уже не первый год Александр Петров и Стася Милославская подогревают слухи о женитьбе. Поклонники ожидают, что на церемонии бракосочетания пары состоится грандиозное шоу, ведь даже чужую свадебную вечеринку Александр Петров провел с размахом. "Это было хорошо: трогательно, весело, талантливо, невероятно и точно по любви!" — призналась коллега актера.

