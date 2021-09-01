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Сериалы
Боярская прогнала обиженного на упреки Матвеева

Боярская прогнала обиженного на упреки Матвеева

Знаменитости публично обменялись сообщениями.
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Звезда сериала "Триггер" Максим Матвеев на днях сменил имидж и стал блондином. Актер покрасил волосы и его локоны приобрели "цыплячий" желтый цвет. Преображение многим поклонникам звезды не понравилось. На знаменитость обрушился шквал критики с требованием вернуться к исходному оттенку.

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 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

Судя по всему, упреки фанатов обидели Матвеева. Артист решил поставить разбушевавшихся поклонников на место. В личном микроблоге Максим заявил, что делиться своим мнением о чьей-либо внешности, когда об этом никто не спрашивает, — это верх невоспитанности.

К посту Матвеев прикрепил собственное фото. В кадре актер "Триггера" выглядит довольно комично: он, облаченный в рубашку, шортики и высокие носки, сидит верхом на детской машинке, держит в руках игрушечный пистолет и сводит глаза "в кучу".

Одной из первых на пост Максима Матвеева отреагировала его жена – Елизавета Боярская. Актриса прогнала супруга с детского автомобиля. "Слезь с Гришиной машинки, сломаешь 😂❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – приказала она Матвееву в комментариях.

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Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)

Максим поспешил оправдаться. "Он мне разрешил!!! 😅Он и сфотографировал!!!🤪", – отметил артист жене.

Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская стали мужем и женой в 2010 году. У пары двое детей – девятилетний Андрей и Григорий, которому скоро исполнится три года.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 13:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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