"Что с Вами?": вид "пожелтевшего" Максима Матвеева вызвал оторопь

Артист сериала "Триггер" шокировал публику.

Максим Матвеев решился на эксперимент с внешностью. 39-летний супруг Елизаветы Боярской осветлил шевелюру.

В личном микроблоге Матвеев показал снимок, созданный, судя по всему, в салоне красоты. Теперь артист блондин.

Поклонники восприняли преображение Максима в штыки. "Что с Вами?" – спрашивают оторопевшие фанаты.

По мнению пользователей Сети, "цыплячий" желтый цвет совсем не идет знаменитости. В комментариях артиста раскритиковали. Впрочем, фанаты надеются, что осветление волос – это один из этапов окрашивания и, возможно, итоговый оттенок локонов будет другим.

Отметим, что Максим Матвеев не в первый раз решается на экстремальное преображение. В начале этого, 2021 года, актер сделал себе розовый "ежик". Знаменитость заявила тогда, что таким образом снимает стресс. А в 2017 году Матвеев сбросил 20 килограммов ради роли в спектакле "Кинастон" по пьесе Джеффри Хэтчера. Красавец-актер был кожа да кости: у него запали глаза и ввалились щеки. Худоба артиста многим показалась нездоровой, в результате поползли слухи о том, что звезда чем-то больна. Представителям Матвеева пришлось опровергать домыслы.

Между тем именно благодаря изможденному внешнему виду Максим Матвеев получил позднее роль в сериале "Триггер". Знаменитость сыграла в картине психотерапевта Артема Стрелецкого. По сюжету герой Максима прошел через множество неприятностей, что отразилось на его лице и теле. Матвеев отлично вписался в образ.