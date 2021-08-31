Звезда "Реальных пацанов" о "звездной" свадьбе на Мальдивах: Я простой парень

В ситкоме "Реальные пацаны" Антон Богданов играл обычного парня из гаража Антоху.

Антон Богданов переехал из Перми в Москву вместе с сыном Демьяном. Артист один воспитывает ребенка. Мать мальчика ушла от Богданова к его коллеге – актеру Станиславу Тляшеву, который в "Реальных пацанах" играл Эдика.

Роль мужчины с "прицепом" Антона не смущает. Ребенок для артиста всегда на первом месте, жизни своей без сына он не представляет. "Если девушке не нравится, что я живу с ребенком, ну окей, найдется другая", – рассуждает Богданов.

У звезды сериала "Реальные пацаны" есть возлюбленная – Лаура Кемстач, совладелица фитнес-студии. У зазнобы Антона тоже есть ребенок от прошлых отношений. О штампе в паспорте Богданов еще не думал, между тем он не будет против отправиться с избранницей в ЗАГС, если та захочет.

Свадьбу Антон и Лаура еще не обсуждали. Сам артист не хотел бы устраивать большое и шумное торжество. "Звездный" вариант бракосочетания на Мальдивах артист также не рассматривал, так как никогда не был на островах.

"Я простой парень, мало путешествовал по миру, мало что видел", – отметил Антон Богданов в свежем интервью.

Богданов добавил, что иногда спрашивает себя, почему он так много работает и так мало зарабатывает. У артиста есть ответ на этот вопрос: он никогда не ориентируется на размер гонорара, выбирая проекты. Главное, чтобы к работе у Антона лежала душа.