"Нет гарантий, что ребенок не умрет": звезда "Реальных пацанов" не смогла сдержать эмоций

Звезда сериалов "Реальные пацаны" и "Полярный" Антон Богданов публично попросил прощения у тех, кому не смог помочь. Как оказалось, знаменитость активно участвует в жизни семей с тяжело болеющими детьми.

Артист отметил, что у него уже нет моральных сил, чтобы помогать всем тем, кто ждет от него поддержки. Антону Богданову ежедневно приходит множество сообщений с просьбами от отчаявшихся мам и пап.

Актер из "Реальных пацанов" отметил, что, читая присланные истории о болеющих малышах и рассматривая их снимки, он "начинает биться головой об стенку". Богданов хотел бы помочь всем, однако сил, ресурсов и времени у него не хватает.

"Прошу прощения, что не всегда оправдываю надежды и ожидания родителей, чьи дети нуждаются в помощи!! Я знаю всю вашу боль, и понимаю, что вы цепляетесь за любую возможность спасти свое чадо! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала звезда сериала "Реальные пацаны" в "Инстаграм".

После Антон Богданов рассказал, как на одной из частных вечеринок его коллега Александр Петров по своей инициативе попросил собравшихся, к слову, очень состоятельных людей, помочь благотворительному фонду "Дом с маяком". К удивлению звезды сериала "Реальные пацаны" богачи не готовы были расставаться с деньгами просто так. Например, одна молодая и очень обеспеченная особа потребовала у актеров гарантий, что ее средства будут потрачены на дело.

"Ну какие гарантии родная моя! Что ребенок не умрет пока ты проверяешь документы и дождется твоей пятерки? Или что твоя пятерка вообще дойдет до адресата? Нет никаких особых гарантий! Для этого мы "морды из телевизора" поддерживаем фонды, чтобы поверили хотя бы нам!!! У тебя сумка стоит полмиллиона! Чем ты рискуешь?" – рассудила актер из "Реальных пацанов".

После артист посоветовал всем тем, кто имеет достаток, завести хорошую привычку: отправлять 5-10% от стоимости праздной покупки на благотворительность. Лучше всего, по мнению Богданова, обратить внимание на одну-две нуждающейся в помощи семьи и понемногу им помогать.

"Еще раз прошу прощения за все эти эмоции, накопилось видать! Пишу пост трезвым, чтобы сразу отрезать: че набухался что ли..." – высказался Богданов.

