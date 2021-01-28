Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Уколова об отказе сниматься: Там десять актеров, которых я не очень люблю

Актриса дала откровенное интервью режиссеру Федору Бондарчуку. Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" призналась, что есть ряд актеров, с которыми она не хочет работать.
Некоторое время назад Анну Уколову утвердили сразу в две картины – "Огонь" и "Земля Эльзы". Съемки лент совпали по датам, поэтому актрисе пришлось выбирать между проектами.
По словам Уколовой, ей выгоднее было сниматься в "Земле Эльзы". В картине "Огонь", как заметила Анна, слишком много главных героев, поэтому легко затеряться на экране. "Как же надо ярчить, чтобы быть королевой эпизода", – отметила звезда ситкома. Уколова подчеркнула, что не ориентировалась на величину гонорара, принимая решение.
"Мне выгоднее на Алтае сниматься, чем там, где десять актеров, которых я не очень люблю", – заявила звезда ситкома "Ивановы-Ивановы". Кого именно она имеет ввиду, Анна Уколова не уточнила.
Напомним, фильм "Огонь вышел на экраны в декабре 2020 года. В картине снялись Константин Хабенский, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Антон Богданов, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Евгения Дмитриева и другие.
Бондарчук отметил, что знал об избирательном подходе звезды сериала "Ивановы-Ивановы". Федор слышал сплетни об этом ранее. Уколова добавила, что не знакома с большинством актеров фильма "Огонь" лично. Она составила мнение, основываясь на интервью, которые смотрела. Константина Хабенского артистка назвала великим актером.
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