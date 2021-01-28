Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
28 января
Лента новостей
18:49
Завершившего карьеру бойца Хабиба Нурмагомедова позвали в футбольный клуб
18:48
"Наше счастье вполне возможно": 250-килограммовый сын Сафронова решил оплодотворить Бузову
18:17
"Никому не желаю побывать в моей шкуре": Успенская о громком скандале с дочерью
18:16
В Норвегии заявили о вторжении "Красной армии Сталина"
18:03
На Украине заявили о родстве Байдена с киевскими князьями
18:01
Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско рассказал о своем состоянии
18:00
Платформа "Электронный дом" дает москвичам новые возможности
17:59
Критики предрекают крах: "Игру престолов" превратят в мультик
17:47
Население России за год сократилось на полмиллиона – подробности
17:45
У Бузовой заметили клыки и зеленую кожу: сатанинскому жесту певицы нашли объяснение
17:40
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке и с автоматом в руках
17:37
"Побойтесь Бога": 90-летний Краско поставил точку в истории с рождением ребенка
17:31
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Уколова об отказе сниматься: Там десять актеров, которых я не очень люблю
17:10
Дайнеко призналась в любви к темнокожему танцору
17:04
Сенсационное признание Сюткина: младший сын был зачат неестественным путем
16:52
"Дыра в душе, которую не заштопаешь": Волкова взвыла от одиночества
16:47
"Крыса!": Разин вылил ушат помоев на Шнурова из-за склоки с Пригожиным
16:27
Лукашенко указал на главное отличие между белорусскими и российскими протестами
16:26
Бывший муж покойной Началовой уехал с семьей из России
16:22
"Не хочу готовить и не буду": неумеха Бузова предложила поесть сырые пельмени
16:10
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
16:06
Заявлено об уходе едва вступившей в брак Памелы Андерсон
16:06
Путин: Пандемия отступает, но расслабляться рано
15:47
Равшана Куркова повергла в шок неожиданным преображением
15:36
В Госдуме предложили дополнительно повысить пенсии
15:34
"Ну и дура, я опущу тебя на дно": Джигурда о таинственной гибели влиятельной любовницы
15:29
Соцсети начали удалять новые призывы к участию в незаконных митингах
15:28
"Пошла на крайние меры": упертый Ефремов довел жену
15:23
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам
15:23
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
15:04
Депутат Федоров: С Байденом Россия точно не договорится
14:56
Дети Шнурова: как живут и чем занимаются наследники музыканта
14:36
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
14:30
Малышева назвала продукты, вызывающие болезни мозга
14:26
Джигурда назвал семилетний срок Ефремова своей заслугой: Результат положительный
14:25
Состояние угрожает жизни: Ланового в реанимации подключили к ИВЛ
14:06
Россию признали коррумпированной страной
14:05
Похороны Шаляпина превратили в "Камеди клаб" на выезде
13:42
Не видевшая дочь почти полгода Савичева решила родить другого ребенка
13:39
"Мы вместе": Заворотнюк сделала неожиданное заявление
13:38
"Выломал дверь, стал угрожать двумя ножами": сын Легкоступовой раскрыл зверства Фирсова
13:35
Как из Ямальской тундры спасали семью с детьми
13:32
Дочь поведала о страданиях Началовой из-за разрыва с Фроловым
13:22
Превратился в старца: 75-летний Якубович изменился до неузнаваемости
13:19
"В психбольнице": Бледанс со слезами на глазах рассказала о беде
13:12
Заведующая пищеблоком на юбилее: звезда "Реальных пацанов" ужаснула Александра Васильева
12:57
Белорусский политик Дмитриев: Лукашенко готовит "вторую инаугурацию"
12:51
Вайкуле несет убытки из-за смерти Шевчука после гей-оргии
12:44
В России за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19
12:41
В Сибири вертолет зацепил здание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти после протестов в России – политолог Карбалевич
Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов
Возлюбленный сделал Азизе предложение перед всей страной
"В таком состоянии не выкарабкиваются": Бузова раздавлена болезнью
"Довел до слез!": Шевчук перед смертью от анального разрыва накричал на Кравец
Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова
Сериалы
Звезда сериала

Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Уколова об отказе сниматься: Там десять актеров, которых я не очень люблю

Анна Уколова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" в выборе ролей никогда не ориентируется на величину гонорара. Анна Уколова отдает предпочтение проектам, которые кажутся ей интересными с точки зрения актерства.
прочитано 334 раза

Актриса дала откровенное интервью режиссеру Федору Бондарчуку. Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" призналась, что есть ряд актеров, с которыми она не хочет работать.

ПО ТЕМЕ

Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" снимется в британской многосерийной ленте

"Начал чудить в 14 лет": звезда сериала "Ивановы-Ивановы" призналась в употреблении наркотиков

Ивановы-Ивановы – 4 сезон (сериал)

Некоторое время назад Анну Уколову утвердили сразу в две картины – "Огонь" и "Земля Эльзы". Съемки лент совпали по датам, поэтому актрисе пришлось выбирать между проектами.

По словам Уколовой, ей выгоднее было сниматься в "Земле Эльзы". В картине "Огонь", как заметила Анна, слишком много главных героев, поэтому легко затеряться на экране. "Как же надо ярчить, чтобы быть королевой эпизода", – отметила звезда ситкома. Уколова подчеркнула, что не ориентировалась на величину гонорара, принимая решение.

"Мне выгоднее на Алтае сниматься, чем там, где десять актеров, которых я не очень люблю", – заявила звезда ситкома "Ивановы-Ивановы". Кого именно она имеет ввиду, Анна Уколова не уточнила.

Напомним, фильм "Огонь вышел на экраны в декабре 2020 года. В картине снялись Константин Хабенский, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Антон Богданов, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Евгения Дмитриева и другие.

Бондарчук отметил, что знал об избирательном подходе звезды сериала "Ивановы-Ивановы". Федор слышал сплетни об этом ранее. Уколова добавила, что не знакома с большинством актеров фильма "Огонь" лично. Она составила мнение, основываясь на интервью, которые смотрела. Константина Хабенского артистка назвала великим актером.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 28 января 2021, 17:31 Источник: Кино в деталях ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мороз, Михайлова, Маякин, Кулик: премьеры сериалов 2021 года с участием самых популярных актеров

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Очень нравится Уколова, прекрасная актриса!
1

Популярные темы форума

Политика

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам
Депутат Федоров: С Байденом Россия точно не договорится
Полномочия российской делегации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме
По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию

Шоу-бизнес

Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
Джигурда назвал семилетний срок Ефремова своей заслугой: Результат положительный
Состояние угрожает жизни: Ланового в реанимации подключили к ИВЛ
Похороны Шаляпина превратили в "Камеди клаб" на выезде

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Крыса!": Разин вылил ушат помоев на Шнурова из-за склоки с Пригожиным

Продюсер назвал Шнурова крысой
Шоу-бизнес

У Бузовой заметили клыки и зеленую кожу: сатанинскому жесту певицы нашли объяснение

Певица напугала фанатов
Шоу-бизнес

Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина

Больше всех артист любил дочь
Шоу-бизнес

Бывший муж покойной Началовой уехал с семьей из России

Дмитрий Ланской живет на две страны

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года
Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+