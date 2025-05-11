Антон Андреевич Богданов актер

Успех Антону Богданову принесла роль рыжего Антохи в «Реальных пацанах». Молодой талант проснулся знаменитым. Вторая узнаваемая роль – травматолог Денис в трех частях новогодней кинокомедии «Елки». Сегодня он снимается нечасто, больше времени проводит с малолетним сыном, которого после переезда в Москву воспитывает в одиночку.

Биография Антона Богданова

Будущая профессия актера была предопределена еще с детства. В школе участвовал в самодеятельности, в университете пополнил ряды команды КВН, слыл массовиком-затейником. В «Реальных пацанов» попал неожиданно, но эта премьера полностью изменила его судьбу.

Семья

Мама – педагог, отец – медик. Антон учился в школе в Березниках (Пермской области), где математику преподавала его мама. Позднее она стала директором этого учебного заведения. У Богданова имеется младшая сестра, которую зовут Настя.

Детство и юность

В школьные годы Антон Богданов занимался самодеятельностью и спортом, увлекался бальными танцами и борьбой, посещал секции хоккея, лыж и биатлона. По выпуску из школы поступил в государственный институт искусства и культуры Перми, выбрал в качестве будущей специальности «режиссер массовых мероприятий». Одновременно записался в местную команду КВН.

Карьера Антона Богданова

Этот актер неразрывно связан с юмором и весельем, а до съемок в кино выступал в студенческой команде КВН от Перми под названием «Степлер». Уже тогда был очевиден его творческий талант, перспективное будущее.

Путь в стендапах

Вместе с Владимиром Селивановым Богданов организовал дуэт под названием «SexPistols», выступал в «Comedy Club» от Перми. Комики смешили публику, и на родине у них это неплохо получалось.

Вот только попытка продвинуться в столичном юмористическом шоу «Смех без правил» на ТНТ не увенчалась успехом. Талант дуэта не оценили, комики не прошли даже отборочный тур. Не расстроились, набрались нового опыта.

Путь в кино

Актер хорошо известен по сериалу «Реальные пацаны», который снимался на протяжении 9 лет – с 2010 по 2019 годы. После актер появился в «Джентльменах удачи» и «Елках». Все проекты комедийного жанра, для домашнего просмотра.

Личная жизнь Антона Богданова

Со своей будущей супругой Полиной артист познакомился еще в студенчестве. Молодые люди сразу начали встречаться, жили вместе, а потом поженились. В 2010 году супруга родила сына Демьяна.

В 2014 году Полина ушла от мужа к Стасу Тляшеву, который в «Реальных пацанах» исполнил роль Эдика. Ребенок остался воспитываться с отцом. Сам актер тяжело переживал это предательство и развод. Вместе с малолетним сыном окончательно перебрался в столицу.

Интересные факты

Актер считает себя «фанатичным отцом», а в воспитании сына ему всегда помогают его родители, которые часто приезжают погостить из Перми.

Он отказался от общения с девушками, сосредоточил свое внимание на сыне и карьере.

Антон очень любит кататься на мопедах и мотоциклах, но несколько раз уже попадал в ДТП.

Артист пробует себя в качестве сценариста и продюсера, неплохо преуспел в этом направлении.

Роли Антона Богданова

Этого молодого человека воспринимают актером одной роли. Сложно представить его в работе над серьезным проектом, тем более, большинство проектов в «послужном списке» комедийного жанра. Исключение – военная драма «Т-34» (2018).

Фильмы

Антон Богданов нечасто снимается в кино, среди запоминающихся проектов:

«Джентльмены удачи» - Антон Мухин;

«Елки» - травматолог Денис;

«Бармен» - Рома;

«Т-34» - Волчок.

Сериалы

На протяжении 9 лет снимался в сериале «Реальные пацаны» с ролью Антохи.

Актер сегодня

Антон Богданов продолжает сниматься в «Реальных пацанах». В числе последних работ – фильм «Т-34». Большую часть времени проводит с сыном, увлекается экстремальными видами спорта. Как и его друг, Володя Селиванов, интересуется музыкой. Не женат и не планирует.