Успех Антону Богданову принесла роль рыжего Антохи в «Реальных пацанах». Молодой талант проснулся знаменитым. Вторая узнаваемая роль – травматолог Денис в трех частях новогодней кинокомедии «Елки». Сегодня он снимается нечасто, больше времени проводит с малолетним сыном, которого после переезда в Москву воспитывает в одиночку.
Будущая профессия актера была предопределена еще с детства. В школе участвовал в самодеятельности, в университете пополнил ряды команды КВН, слыл массовиком-затейником. В «Реальных пацанов» попал неожиданно, но эта премьера полностью изменила его судьбу.
Мама – педагог, отец – медик. Антон учился в школе в Березниках (Пермской области), где математику преподавала его мама. Позднее она стала директором этого учебного заведения. У Богданова имеется младшая сестра, которую зовут Настя.
В школьные годы Антон Богданов занимался самодеятельностью и спортом, увлекался бальными танцами и борьбой, посещал секции хоккея, лыж и биатлона. По выпуску из школы поступил в государственный институт искусства и культуры Перми, выбрал в качестве будущей специальности «режиссер массовых мероприятий». Одновременно записался в местную команду КВН.
Этот актер неразрывно связан с юмором и весельем, а до съемок в кино выступал в студенческой команде КВН от Перми под названием «Степлер». Уже тогда был очевиден его творческий талант, перспективное будущее.
Вместе с Владимиром Селивановым Богданов организовал дуэт под названием «SexPistols», выступал в «Comedy Club» от Перми. Комики смешили публику, и на родине у них это неплохо получалось.
Вот только попытка продвинуться в столичном юмористическом шоу «Смех без правил» на ТНТ не увенчалась успехом. Талант дуэта не оценили, комики не прошли даже отборочный тур. Не расстроились, набрались нового опыта.
Актер хорошо известен по сериалу «Реальные пацаны», который снимался на протяжении 9 лет – с 2010 по 2019 годы. После актер появился в «Джентльменах удачи» и «Елках». Все проекты комедийного жанра, для домашнего просмотра.
Со своей будущей супругой Полиной артист познакомился еще в студенчестве. Молодые люди сразу начали встречаться, жили вместе, а потом поженились. В 2010 году супруга родила сына Демьяна.
В 2014 году Полина ушла от мужа к Стасу Тляшеву, который в «Реальных пацанах» исполнил роль Эдика. Ребенок остался воспитываться с отцом. Сам актер тяжело переживал это предательство и развод. Вместе с малолетним сыном окончательно перебрался в столицу.
Этого молодого человека воспринимают актером одной роли. Сложно представить его в работе над серьезным проектом, тем более, большинство проектов в «послужном списке» комедийного жанра. Исключение – военная драма «Т-34» (2018).
Антон Богданов нечасто снимается в кино, среди запоминающихся проектов:
На протяжении 9 лет снимался в сериале «Реальные пацаны» с ролью Антохи.
Антон Богданов продолжает сниматься в «Реальных пацанах». В числе последних работ – фильм «Т-34». Большую часть времени проводит с сыном, увлекается экстремальными видами спорта. Как и его друг, Володя Селиванов, интересуется музыкой. Не женат и не планирует.