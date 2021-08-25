Тревожные вести об уходе и похищение данных паспорта: что на самом деле происходит с Артемьевой из "Сватов"

Звезда "Сватов" оказалась в неприятной ситуации.

Накануне в Сети появились тревожные вести о звезде сериала "Сваты" Людмиле Артемьевой. Сообщалось, что 58-летняя знаменитость решила завершить карьеру. Дескать, артистка больше не появится на экранах и в театре. О причинах внезапного ухода Людмилы Викторовны в тень сказано не было.

Чтобы разобраться в ситуации журналисты обратились к Марии Проконичевой – директору актерского агентства. Женщина опровергла информацию о том, что Людмила Артемьева оставляет профессию. Проконичева подчеркнула, что звезда "Сватов" сейчас находится на съемках. У артистки плотный рабочий график, она почти не имеет выходных.

Информация о том, что знаменитость бросает актерство, появилась в верифицированном инстаграм-аккаунте, который якобы ведет сама Артемьева. Между тем на самом деле Людмила Викторовна к странице никакого отношения не имеет. От лица звезды профилем управляют мошенники, которые публикуют сомнительную рекламу и странные новости. На фальшивый аккаунт подписано почти 200 тысяч человек. Пользователи Сети даже не подозревают, что их откровенно дурят.

"Ее нет в "Инстаграм", – подчеркнула Мария Проконичева в беседе с 5-tv.ru.

Артемьева и ее менеджеры долгое время пытаются заблокировать страницу мошенников. Актриса много раз подавала жалобы и почти дошла до суда.

Директор актерского агентства считает, что злоумышленники похитили паспортные данные Людмилы Артемьевой, чтобы получить от соцсети "синюю галочку" – знак верификации аккаунта. Сама звезда сериала "Сваты" никогда не регистрировалась на платформе.