Нежно зовет Люсенькой: Артемьева взволновала вставшего на одно колено Стоянова

Юрий Стоянов и Людмила Артемьева играют влюбленных в сериале "Гости из прошлого". Народный артист России признался, что очень доволен партнершей по кадру.

В свежем интервью народный артист России признался в симпатии к звезде ситкома "Сваты" Людмиле Артемьевой. Юрий Стоянов удивляется работоспособности коллеги. Артист не понимает, когда его партнерша успевает отдыхать.

По словам Стоянова, Артемьева и ее муж живут за городом. Каждый день актриса тратила на дорогу приблизительно шесть часов – три часа на работу, три часа обратно. Это при том, что смена в сериале "Гости из прошлого" длилась 12 часов.

"И у меня математически не получается посчитать, когда она спит", – удивляется Юрий Николаевич.

В картине "Гости из прошлого" герой Стоянова, профессор, знакомится с сотрудницей архива Риммой, которую играет Артемьева. Женщина влюбляется в ученого и просит стать ее мужем. Как рассказал актер, сниматься в романтической сцене с партнершей, которую он нежно зовет Люсенькой, было весело. Также Юрий Николаевич испытывал волнение, когда вставал на одно колено и надевал кольцо артистке. Как оказалось, звезды сериала "Гости из прошлого" общаются не только на съемках, но и в жизни.

Стоянов отметил также, что Артемьевой удается постоянно его удивлять. "Она великолепная, потрясающая актриса, очень непредсказуемая", – сказал актер. Юрию Николаевичу не всегда удается понять, когда его партнерша играет роль, а когда говорит от себя.