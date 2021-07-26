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Сериалы
Что будет в финальном сезоне "Сватов" и когда премьера

Что будет в финальном сезоне "Сватов" и когда премьера

Ситком "Сваты" вот-вот увидит свет.
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Работа над финалом сериала "Сваты" завершена. Часть эпизодов седьмого сезона ситкома была снята в Белоруссии, часть создавалась в Грузии.

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По словам режиссера "Сватов" Андрея Яковлева, премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится уже осенью этого, 2021 года. Точную дату старта картины создатели сообщат дополнительно.

В седьмой части зрителей "Сватов" отправят в прошлое. Поклонники смогут познакомиться с молодыми Иваном и Валентиной Будько. Героям в юности будет посвящено две серии. Кроме того, создатели обещают поклонникам эпизод с перемещением во времени – персонажи окажутся в XIX веке. Также в заключительном сезоне сериала "Сваты" чета Будько выдаст замуж внучку Женечку. Избранником красавицы станет англичанин Джек.

Как писали "Дни.ру", на съемках в Грузии отсутствовала актриса Людмила Артемьева. Как оказалось, исполнительница роли Ольги Николаевны выбыла из проекта. Между тем в финальной части она все же появится. Эпизоды с Артемьевой были сняты еще в 2017 году.

Ранее актриса Анна Кошмал, которая играла роль внучки Женечки, рассказала о том, что происходило за кулисами проекта "Сваты". В перерывах между съемками актеры устраивали посиделки у бассейна и ходили на экскурсии по Тбилиси.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 13:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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