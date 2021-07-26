Что будет в финальном сезоне "Сватов" и когда премьера

Работа над финалом сериала "Сваты" завершена. Часть эпизодов седьмого сезона ситкома была снята в Белоруссии, часть создавалась в Грузии.
По словам режиссера "Сватов" Андрея Яковлева, премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится уже осенью этого, 2021 года. Точную дату старта картины создатели сообщат дополнительно.
В седьмой части зрителей "Сватов" отправят в прошлое. Поклонники смогут познакомиться с молодыми Иваном и Валентиной Будько. Героям в юности будет посвящено две серии. Кроме того, создатели обещают поклонникам эпизод с перемещением во времени – персонажи окажутся в XIX веке. Также в заключительном сезоне сериала "Сваты" чета Будько выдаст замуж внучку Женечку. Избранником красавицы станет англичанин Джек.
Как писали "Дни.ру", на съемках в Грузии отсутствовала актриса Людмила Артемьева. Как оказалось, исполнительница роли Ольги Николаевны выбыла из проекта. Между тем в финальной части она все же появится. Эпизоды с Артемьевой были сняты еще в 2017 году.
Ранее актриса Анна Кошмал, которая играла роль внучки Женечки, рассказала о том, что происходило за кулисами проекта "Сваты". В перерывах между съемками актеры устраивали посиделки у бассейна и ходили на экскурсии по Тбилиси.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести