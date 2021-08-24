Заслужила: Муцениеце сообщила о выгоде от развода с Прилучным

Актриса считает, что всего добилась сама.

Актриса Агата Муцениеце не скрывает, что развод со звездой сериала "Мажор" стал для нее хорошим пиаром. По словам 32-летней актрисы, публика с интересом следила за тем, как разваливалась ее семья.

Агата считает, что была обязана получить хоть какую-нибудь выгоду из развода с Павлом. "Он так подло со мной поступил — конечно, я буду хайповать", – заявила Муцениеце в свежем инетрвью.

Актриса напомнила, что посвятила бывшему мужу восемь лет жизни и родила ему двух детей. Незначительные дивиденды в виде возросшей популярности она заслужила.

Агата Муцениеце добавила, что никогда не пыталась нажиться на фамилии бывшего мужа. Актриса напомнила, что всегда всего добивалась сама. Первые шаги в кино она сделала еще до знакомства с Прилучным. Связь с Павлом, считает Агата, никогда не имела веса в ее карьере. Более того, сегодня, как считает актриса, появились люди, которые, наоборот, пиарятся на ее фамилии.

Болезненный развод Агата пережила благодаря работе. Актриса запустила собственное ютуб-шоу "Честный развод". Гости, участвующие в проекте, помогли Муцениеце многое переосмыслить. Между тем артистка напомнила, что передача посвящена расставаниям в целом, а не ее личной ситуации.