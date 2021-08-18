Яковлева дала пинка транслирующей негатив Муцениеце

60-летняя звезда "Склифосовского" указала коллеге на ошибку.

Актриса Алена Яковлева считает, что Агата Муцениеце обязана наладить общение с отцом своих детей – Павлом Прилучным. 60-летняя звезда сериала "Склифосовский" откровенно поговорила с Агатой в рамках ютуб-шоу "Честный развод".

Яковлева посоветовала коллеге прекратить транслировать негатив по отношению к бывшему мужу. Муцениеце не должна мешать детям выстраивать здоровые взаимоотношения с отцом.

"Нельзя мешать, говорить: "Папа плохой". Это ужасно", – пнула Алена Агату.

Муцениеце, по мнению актрисы "Склифосовского", необходимо по-доброму поговорить с экс-избранником. Прилучному надо объяснить, что на встречи с детьми желательно приходить в хорошем настроении, с позитивным настроем. Конфликты родителей сказываются на психике ребенка.

Отметим, у Агаты и Павла двое детей – Тимофей, которому еже восемь, и пятилетняя Мия. По признанию Муцениеце, ее дочь болезненно воспринимает долгое отсутствие отца. Мия очень скучает по родителю. Алена Яковлева в свою очередь, считает, что на девочек фигура папы имеет сильное влияние.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в середине 2020 года. Разрыву предшествовал большой скандал. Агата публично сообщила, что Павел ведет себя неподобающе. В самый разгар локдауна актер напился, поднял руку на жену, разбил ее телефон. Позднее в интервью Муцениеце призналась, что жалеет о том, что вынесла сор из избы.