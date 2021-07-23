Наплевавшие на косые взгляды Лопырева и ее муж миловались на премьере сериала "Плохой доктор"

В столичном театре Crave состоялась российская премьера сериала "Плохой доктор". Оценить первый эпизод триллера с участием голливудских актеров приехали многие отечественные знаменитости.
Среди гостей мероприятия была замечена телеведущая Виктория Лопырева. Красавицу блондинку сопровождал муж – предприниматель Игорь Булатов, который сегодня занимает хорошую должность в Правительстве Республики Коми. Теледива и ее избранник выглядели очень счастливыми и демонстрировали семейную идиллию, милуясь у всех на глазах.
Судя по всему, Виктория и Игорь не боятся косых взглядов, на недоброжелателей им попросту плевать. К критике супругам не привыкать. Пару лет назад, когда об их романе стало известно, Лопырева и Булатов оказались в центре скандала. Дело в том, что бизнесмен сошелся с телеведущей, будучи еще женатым на дочери известного магната Татевик Карапетян. Последняя об измене, по слухам, узнала из СМИ.
Но не только Виктория Лопырева пришла посмотреть на "Плохого доктора" в компании второй половинки. Звезда КВН Елена Борщева позировала на красной дорожке с супругом – тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. Елена и Валерий вместе с 2004 года, воспитывают двоих детей, очень счастливы и обходятся без шумихи в СМИ.
Актриса Ирина Апексимова в последнее время не часто выходит в свет, но для премьеры сериала "Плохой доктор" сделала исключение. Артистка, которая в июне получила звание Заслуженного артиста России, была в отличном расположении духа. Вид у 55-летней знаменитости был цветущий.
Отметим, сюжет сериала "Плохой доктор" основан на реальной истории хирурга-социопата Кристофера Данча. Доктор из Техаса наносил увечья пациентам, что иногда приводило к их смерти. С леденящей душу историей уже познакомились актрисы Алика Смехова, Ирина Рахманова, Настасья Самбурская, Олеся Судзиловская, певицы Виктория Дайнеко, Настя Крайнова и ютуб-блогер Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Татарка FM.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка