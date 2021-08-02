"Что с ним?": вид отъевшегося Козловского вызвал оторопь

Актера Данилу Козловского едва узнали.

Звезда сериала "Викинги" Данила Козловский отъелся за время отпуска. К такому выводу пришли подписчики актера Максима Виторгана.

В личном "Инстаграм" бывший муж Ксении Собчак опубликовал совместное фото с Данилой Козловским. Кадр, судя по всему, создан на съемках, в перерыве между дублями.

Внешний вид Данилы ошарашил пользователей Сети. Оторопевшие поклонники Виторгана отметили, что Козловский наел лишние килограммы. Дескать, звезду "Викингов" сложно узнать.

"Данила отъелся так((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Виторган – красавец, а Козловский ??? Что с ним?", "я Козловского едва узнала, он для роли чтоли такой?", "С чего вы взяли? Он какой был, такой и есть. Для роли просто другую одежду одел", "Лицо тоже другое надел?", "А почему вы так упорно опровергаете, что Козловский поправился? Он же обычный человек и опять таки для роли, не смертельно же. В чем невозможность то, вы его взвешивали что ли", – спорят интернет-обитатели.

Как писали "Дни.ру", недавно Данила Козловский был на отдыхе с маленькой дочкой Одой Валентиной. Малышку актер видит нечасто, так как та живет с мамой, моделью Ольгой Зуевой, в США. Актер и манекенщица расстались почти сразу после рождения крохи.

Сегодня звезде сериала "Викинги" приписывают роман с актрисой Оксаной Акиньшиной. Ходят слухи, что именно Оксана послужила причиной расставания Данилы и Ольги. Светские сплетники утверждают, что Козловский уже съехался с многодетной блондинкой.