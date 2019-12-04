Сериал "Викинги" 6 сезон продолжает историю борьбы за вожделенный престол. Бьорн Железнобокий принимает титул конунга Каттегата. Он обещает жителям править по законам, принятым когда-то его отцом Рагнаром, которого народ очень любил. Однако слова расходятся с делом сразу же – правитель демонстративно наказывает соратников брата, заклеймив их и изгнав в безлюдные территории. Сам Ивар вынужден спасаться бегством на Восток – его путь лежит в Киевскую Русь, где правит князь Олег.
В 6 сезоне сериала Лагерта, мать Бьорна, решает забыть о кровопролитных сражениях и начинает новую жизнь. Женщина занимается земледелием, стараясь больше не вспоминать о битвах викингов, которые унесли столько жизней близких людей. Тем временем вражда между ее сыновьями достигает апогея. Ивар просит помощи у Олега: он предлагает русскому князю совершить совместный поход на Каттегат и скинуть правителя при помощи силы.
В первых частях сериала мы увидели, как викинг Рагнар попытался объединить враждующие племена. Благодаря сочетанию хитрости, ума и отважности ему удалось достигнуть многих поставленных целей. Он совершил бесстрашный поход на франков и смог захватить Париж. Но затем между его сыновьями возникли междоусобицы – жестокая война за престол породила между родными людьми семя предательства.
Большая часть съемок 6 сезона проходила в 2018 году. Производством занялись две известные кинематографические компании: TM Productions и Take 5 Productions. В сентябре 2017 года было официально объявлено, что в сериале "Викинги" сыграет известный российский актер Данила Козловский. Ему была отведена роль князя Олега, которому предстоит ключевое участие в кровопролитной битве между Иваром и Бьорном.
Данила Козловский рассказал о своем участии в проекте: "Сначала планировалось, что Вещего Олега сыграет англоязычный актер – обычно артистов из Америки или Британии берут на большие роли в известных телесериалах. Однако мой агент Ричард Кук и кастинг-директор проекта Франк Маузель постарались на славу и сделали все возможное, чтобы на 6 сезон пригласили меня. Конечно, не обошлось без длительных проб".
Александр Людвиг, который сыграл в "Викингах" Бьорна Железнобокого, поделился мнением о своем участии: "С виду может показаться, что исполнение роли мне дается легко. Но это только так выглядит внешне. На самом деле каждые движения и реплика моего персонажа даются с огромным трудом. Приходилось постоянно учиться, чтобы вжиться в образ – это колоссальный труд".
В интернете вы легко можете найти источники для просмотра. Вот несколько вариантов:
К сожалению, кинопроект закрыт, и шестая часть является последней. Однако сценарист Майкл Херст анонсировал, что будет новый телесериал, чьи события будут связаны с историей про Рагнара. На текущий момент ведутся переговоры о сотрудничестве с продюсерами, режиссерами и киностудиями.
|Список серий
|1 серия
|4 декабря 2019
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|2 серия
|4 декабря 2019
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|3 серия
|11 декабря 2019
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|4 серия
|18 декабря 2019
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|5 серия
|1 января 2020
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|6 серия
|8 января 2020
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|7 серия
|15 января 2020
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|8 серия
|22 января 2020
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|9 серия
|29 января 2020
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|10 серия
|5 февраля 2020
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