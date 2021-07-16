В Сети появились кадры семейного отдыха Акиньшиной и Козловского: на море с детьми

Долгое время светские сплетники говорят о романе звезды сериала "Викинги" Данилы Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. Дескать, многодетная блондинка окрутила артиста на площадке фильма "Чернобыль". В ленте Данила и Оксана играли страстно влюбленных.
Акиньшина и Козловский статус своих отношений пока не комментировали. Между тем не так давно актриса опубликовала провокационное видео из спальни. На кадрах Данила запрыгивает в кровать к Акиньшиной. Судя по всему, знаменитости общаются довольно близко.
Накануне Данила и Оксана вновь дали повод для разговоров. Знаменитости практически одновременно выложили в соцсетях снимки семейного отдыха. Непонятно, проводят ли звезды отпуск вместе или по отдельности. Одно ясно – артисты расслабляются на море с детьми.
Козловский показал фото с дочкой Одой Валентиной. Акиньшина запечатлела на пляже отпрысков от брака с Арчилом Геловани – Константина и Эмми.
Напомним, единственную наследницу звезде "Викингов" Даниле Козловскому родила модель Ольга Зуева. Артист и манекенщица отношения официально не регистрировали. После расставания с Ольгой Данила признался, что поступил с ней "гадко". Артист понимает, что оставил экс-избранницу одну с ребенком. Козловский редко видит дочь, так как малышка и ее мама проживают в США.
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