"Это не розыгрыш?": Козловский и его 70-летняя мама взорвали Сеть

Свежий пост Данилы Козловского удивил поклонников.

Актер сериала "Викинги" и фильма "Чернобыль" сообщил, что у самой важной женщины в его жизни юбилей. Как оказалось, мама Данилы Козловского отмечает 70-летие.

В личном "Инстаграм" актер опубликовал совместное фото с родительницей – Надеждой Звенигородской. Также Данила посвятил маме несколько теплых и трогательных слов. Артист признался в любви к матери и выразил восхищение ее внешним видом.

"Ты ломаешь все законы природы и этой вселенной, - обратился актер "Викингов" к родительнице. – Великий пример красоты и неповторимости".

Снимок Козловского и Звенигородской произвел в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Актер редко делится подробностями личной жизни и показывает близких. Кроме того, многие не могли поверить, что женщина на фото – это мама Данилы. "Это не розыгрыш? Маме лет 50 на фото 😍", – удивлялись подписчики артиста.

Данила Козловский не скрывает, что очень привязан к родительнице. Именно Надежда Николаевна увидела в сыне актерский талант. Она сама готовила отпрыска к поступлению в театральный вуз и помогала в выборе мастерской. Без мамы, говорит Данила, у него ничего бы не получилось.

Звезда "Викингов" всегда обращается за советом к Звенигородской. Мать и сын о многом говорят откровенно. Козловский доверяет матери самые сокровенные тайны и всегда прислушивается к ее мнению.