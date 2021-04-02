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Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба

Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"

Александр Петров и Данила Козловский на одной съемочной площадке. Скоро свет увидит сериал "Надвое".
прочитано 296 раз

Самые популярные актеры отечественного кино попали в один проект. Александр и Данила снимаются в новой многосерийной ленте "Надвое". Судя по всему, успех картине обеспечен,

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 Александр Андреевич Петров

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Режиссером картины является Валерий Тодоровский. В его творческой копилке сериал "Оттепель", фильмы "Стиляги", "Тиски", "Страна глухих" и другие отличные ленты.

На площадке сериала "Надвое" вовсю кипит работа. Творческий коллектив картины поделился с "Дни.ру" снимками, на которых запечатлен процесс создания ленты.

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

В центре сюжета сериала "Надвое" два друга – Костя, которого играет Козловский, и Саня в исполнении Петрова. Герои не только приятели, но и коллеги.

Фото: Пресс-служба

Однажды молодые люди отправляются Санкт-Петербург по работе. В Северной столице Костя и Саня зря времени не теряют и заводят знакомство с красавицами. Девушки, роли которых достались Ирине Старшенбаум и Елизавете Базыкиной, переворачивают жизни парней с ног на голову.

Фото: Пресс-служба

Съемки сериала "Надвое" будут проходить в двух российских столицах. Проект заказали платформа more.tv и канал "Россия 1", где в дальнейшем и состоятся премьеры. Валерий Тодоровский выступает не только режиссером, но и продюсером ленты.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Пресс-служба
Автор: 2 апреля 2021, 15:54
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