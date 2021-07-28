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Сериалы
Матвеев в день рождения получил от Боярской интимное сообщение "с самым сокровенным"

Матвеев в день рождения получил от Боярской интимное сообщение "с самым сокровенным"

Максим Матвеев празднует сразу две важные даты.
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Популярный актер, звезда сериала "Триггер" Максим Матвеев 28 июля празднует 39-летие. С самого утра артист получает тонны сообщений от родственников, друзей и коллег. Одной из первых знаменитость поздравила супруга – актриса Елизавета Боярская.

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 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

В личном "Инстаграм" Боярская посвятила Матвееву нежный пост. Знаменитость призналась Максиму в любви. В публикации Елизавета сообщила, что отправила мужу некое интимное сообщение в мессенджере, в котором написала "все самое сокровенное".

Кроме того, Боярская поздравила Матвеева с очередной годовщиной свадьбы. Влюбленные расписались в день рождения артиста. Максим и Елизавета вместе уже 11 лет. У пары двое детей. Старшему наследнику актеров, Андрею, уже девять лет. Младшему, Григорию, скоро будет три года.

В "Сторис" личного "Инстаграм" Максим Матвеев показал, какой подарок ему преподнесли дети. Знаменитость продемонстрировала рисунок, который, судя по всему, сделал девятилетний Андрей. Мальчик изобразил папу с накачанными мышцами на руках. "Все в нем: спорт, игра, экстрим. Это папа наш – Максим! Папа, с днем рождения!" – гласила надписать на рисунке.

Фото: instagram.com/stories / maxim_matveev_

Также первенец актера составил свод правил для папы. Из него подписчики узнали, что Максим всегда делает то, что хотят его дети, может приручить даже самого непослушного ребенка, умеет собирать самосвал БелАЗ за три секунды и способен выбраться из самых зыбучих песков.

Фото: instagram.com/stories / maxim_matveev_

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 15:54 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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