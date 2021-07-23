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Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба +2

Деревянко, Акиньшина и Михалкова: эксклюзивные кадры с площадки "Беспринципных"

Забористая и гротескная лента вот-вот увидит свет.
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В Москве продолжаются съемки второго сезона сериала "Беспринципные". В распоряжении "Дни.ру" оказались эксклюзивные кадры с площадки телепроекта, созданного по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина.

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Сериал "Беспринципные" с Павлом Деревянко и Аглаей Тарасовой покажут по ТВ

По словам литературного деятеля, который также выступает автором сценария "Беспринципных", в новой части концепция проекта сохранится. Сериал продолжит высмеивать тренды сегодняшнего дня. Пощады героям не будет, так как они мало изменились. Между тем появится много новых имен. Ципкин уверен, что зрители получат огромное удовольствие наблюдая за происходящим.

Действия второго сезона сериала "Беспринципные" вновь вернут нас на Патриаршие пруды. Герой Славик в исполнении Павла Деревянко продолжает изменять жене, которую играет Оксана Акиньшина. Вранье Славика заходит слишком далеко, и он вновь едва не оказывается у алтаря.

Фото: Пресс-служба

Персонаж актрисы Кристины Бабушкиной в поиске себя. Генеральская жена Валентина решает переквалифицироваться в певицу, затем идет в депутаты. Супруг неугомонной барышни, которого играет Николай Фоменко, совсем не в восторге от затей благоверной.

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

У героини Веры две проблемы – с избранником Ромой и собственным альтер-эго. Напомним, этих персонажей воплощают в жизнь Надежда Михалкова и Юрий Колокольников.

Фото: Пресс-служба

Во второй части сериала "Беспринципные" уроженцы Санкт-Петербурга Юля и Паша вновь стали командой. Герои Аглаи Тарасовой и Павла Табакова не оставляют попыток покорить Москву.

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте в образах Кости и Иры наконец обрели гармонию. У героев теперь очень много секса.

Премьера сериала "Беспринципные" назначена на осень 2021 года. Лента увидит свет на КиноПоиск HD.

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

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Фото: Пресс-служба
Автор: 23 июля 2021, 18:04
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Наплевавшие на косые взгляды Лопырева и ее муж миловались на премьере сериала "Плохой доктор"

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