"Выбыла из проекта": режиссер объяснил отсутствие Артемьевой в финале "Сватов"

На днях в Грузии закончились съемки ситкома "Сваты". О том, что работа над финальным, седьмым сезоном теленовеллы подошла к финалу, сообщил режиссер Андрей Яковлев. В соцсетях кинематографист показал, как творческий коллектив прощается с картиной. На опубликованном видео поклонники не заметили исполнительницу одной из главных ролей – Людмилу Артемьеву.
Как оказалось, 58-летняя артистка вообще не приезжала на съемки в Грузию. Фанаты переполошились – неужели персонаж Людмилы, Ольга Николаевна, вообще не появится в седьмом сезоне?
В свежем интервью режиссер "Сватов" поспешил успокоить зрителей. По словам Андрея Яковлева, в финальной части героиня Артемьевой есть. Кадры с артисткой были сняты еще в 2017 году. "Затем она выбыла из проекта", – пояснил кинематографист и обещал, что аудитория не заметит отсутствия Людмилы.
Как писали "Дни.ру", ранее актриса Татьяна Кравченко рассказала, что роль Валюхи Будько в сериале "Сваты", возможно, лишила ее хороших предложений о работе. Персонаж получился таким ярким, что режиссеры и продюсеры воспринимают ее только в этом амплуа. В заложниках у своего персонажа из "Сватов" оказался и экранный муж актрисы – Федор Добронравов.
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