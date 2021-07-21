Народ взбесился из-за перевода "Сватов" на украинский язык

На днях на канале "1+1" вышла первая серия ленты "Сваты" с дубляжем на украинском языке. Поклонники ситкома пришли в ужас. Народ уверен, что озвучка отразилась на качестве фильма.
Поклонники считают, что "Сваты" на украинском потеряли изюминку и колорит. Кроме того, по мнению пользователей Сети, дубляж сделан на скорую руку, что очень заметно. Взбешенные фанаты ситкома о семействе Будько язвительно предлагают телевизионщикам перевести на "украинскую мову" киношедевр "Бриллиантовая рука".
Отметим, с 16 июля 2021 года фильмы и сериалы на украинском телевидении нельзя транслировать на русском языке. В силу вступила одна из статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нормативный акт начал действовать еще в 2019-м и является обязательным для госорганов Украины и всех сфер общественной жизни. Согласно этому закону, единственный государственный язык в Незалежной – украинский.
Как писали "Дни.ру", в Грузии завершились съемки финального сезона сериала "Сваты". Поклонники ждали седьмой сезон много лет. О том, что работа подошла к концу, сообщил в личном микроблоге режиссер проекта – Андрей Яковлев. Кинематографист показал, как звезды ситкома прощаются с сериалом и рыдают.
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