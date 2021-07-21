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Сериалы
"Никуда не зовут": Добронравов и Кравченко считают себя заложниками героев Будько из "Сватов"

"Никуда не зовут": Добронравов и Кравченко считают себя заложниками героев Будько из "Сватов"

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко оказались в заложниках у своих персонажей.
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Съемки финальной части ситкома "Сваты" завершены. Седьмой сезон ленты поклонники ждали много лет – с 2013 года. Актриса Татьяна Кравченко сроднилась со своей героиней Валентиной Будько. Расставаться с персонажем знаменитости тяжело.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

В свежем интервью Кравченко призналась, что испытывает сильные эмоции, вспоминая о том, что эпоха "Сватов" прошла. "Так не хочу расставаться со своей Валюхой, она стала частью меня", – сказала Татьяна Эдуардовна.

По словам артистки, съемочный коллектив ситкома давно стал семьей. На площадке сериала всегда очень весело, в основном благодаря актеру Федору Добронравову, который заряжает всех позитивом.

Часть эпизодов седьмого сезона "Сватов" снималась в Грузии. Татьяна Кравченко впервые побывала в этой гостеприимной стране. Работа длилась почти месяц, знаменитость хотела бы остаться в Тбилиси еще на недельку-другую, однако в Москве ее очень ждут – Кравченко играет в нескольких спектаклях.

Татьяна Эдуардовна с горечью отметила, что телевизионных проектов в последнее время у нее практически нет. Артистка оказалась заложницей образа своей героини из "Сватов", слушком уж яркой получилась роль.

"После Валюхи никуда не зовут", – пожаловалась артистка. Иногда, как заметила Кравченко, ее приглашают в объективно слабые проекты, и она вынуждена отказываться, чтобы не снижать планку, поставленную "Сватами".

Отметим, что экранный муж Татьяны Кравченко, Федор Добронравов, оказался в такой же ловушке. Актер отметил, что некоторые режиссеры и продюсеры видят его только в одном амплуа – Ивана Будько из "Сватов".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 14:14 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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