"Я все отдам, и свое, и чужое": ведомый Добронравов отказался от должности худрука

В середине 2020 года актер Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры, в котором прослужил более 15 лет. Актеру пророчили будущее в качестве следующего худрука, поэтому для многих этот уход стал неожиданностью.
В свежем интервью Федор Добронравов признался, что не собирался занимать место художественного руководителя театра. Себя артист назвал ведомым, привыкшим исполнять указания режиссера. Начальник, по мнению звезды, должен быть строгим и обладать волей.
"Ко мне если женщина – актриса придет и заплачет, я все отдам, и свое, и чужое", – отметила звезда сериала "Сваты".
Сегодня Федор Добронравов играет в МХТ имени Чехова, участвует в антрепризе. На пенсию 59-летний артист не собирается. Год простоя из-за пандемии коронавирусной инфекции позволил знаменитости хорошо отдохнуть.
Актер рассказал также, что он и его близкие уже переболели ковидом. Пока Добронравова от опасной заразы защищают антитела. Артист не исключает, что в будущем ему придется вакцинироваться.
Как писали "Дни.ру", накануне стало известно, что съемки седьмого сезона сериала "Сваты" подошли к концу. Актриса Анна Кошмал рассказала о том, что происходило за кадром.
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