Лишилась локонов: актрису Александру Никифорову сложно узнать

В столице начались съемки сериала "Стюардесса". Новая лента создается для телеканала "Россия 1". Главную женскую роль в теленовелле исполняет Александра Никифорова.
В распоряжении "Дни.ру" оказались снимки со съемочной площадки "Стюардессы". На одном из них Александра Никифорова предстает в ярко-оранжевой форме бортпроводницы. Судя по всему, ради новой роли Александра пожертвовала длинными локонами. Актрисе сделали стильное каре. Надо сказать, что в новом образе Никифорову сложно узнать.
В центре сюжета сериала "Стюардесса" – Мария Селиванова. Она работает бортпроводником и любит, то, что делает. Ради супруга героиня Александры Никифоровой бросает работу. Семейная жизнь приносит Марии много разочарований. Муж молодой женщины, Алексей, оказывается не тем, кем она считала.
Селиванова с ребенком бежит из родного Сургута в Москву, где устраивается в "Аэрофлот". Мария хочет начать новую жизнь. Героиню Александры Никифоровой ждут серьезные испытания, а также непростые отношения с летчиком Ждановым.
Отметим, что супруга главной героини, Алексея, играет Анатолий Белый. Роль командира лайнера, Жданова, досталась Даниилу Страхову. Создатели сериала "Стюардесса" обещают зрителям камео: появятся Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Филипп Киркоров. Режиссером ленты является Дмитрий Черкасов.
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