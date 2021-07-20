Это конец: режиссер "Сватов" довел Кравченко и Кошмал до слез

Звезды ситкома не смогли сдержать эмоций.

Съемки финальной части сериала "Сваты" подошли к концу. Об этом сообщил режиссер ситкома Андрей Яковлев в личном микроблоге. Седьмой сезон теленовеллы скоро увидит свет.

В "Инстаграм" Яковлев опубликовал трогательное видео. В ролике он объявляет творческому коллективу "Сватов" о завершении работы. "Спустя 13 лет после начала съемок семейной эпопеи "Сваты" окончены", – говорит кинематографист.

За кадром раздаются аплодисменты. Яковлев подходит к стоящим поодаль звездам сериала – Федору Добронравову, Татьяне Кравченко и Анне Кошмал. Артисты по очереди обнимаются с режиссером. Оказалось, что кинематографист речью о финале довел Татьяну и Анну до слез. Коллектив "Сватов" за годы работы сроднился, поэтому мысль о расставании всех очень огорчила.

Напомним, премьера ситкома "Сваты" состоялась еще в 2008 году. Продюсеры планировали сделать один художественный фильм, однако вскоре поняли, что логичнее снять сериал.

Седьмой сезон ленты оказался самым многострадальным. Поклонники ждут его с 2013 года. В 2014-м съемки финальной части были заморожены из-за конфликта между Россией и Украиной. В 2020-м работа была возобновлена на нейтральной территории – в Белоруссии. К сожалению, спустя время работу вновь пришлось остановить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Летом 2021 года картину досняли в Грузии. Премьера седьмого сезона сериала "Сваты" запланирована на 2022 год.