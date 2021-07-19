"Новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы времени": стартовали съемки сериала "Отчаянная"

В Москве стартовали съемки сериала "Отчаянная". Интересно, что главную роль в картине играет режиссер проекта Анна Зайцева. Также в картине появятся Юлия Ауг и Игорь Черневич.
Главная героиня сериала "Отчаянная", Алиса, мечтает сделать карьеру режиссера и обрести личное счастье. Воплотить свои грезы в жизнь девушка не может, хотя и прикладывает к этому массу усилий. В поиске второй половинки Алиса отчаянно бросается в сексуальные приключения, однако со временем понимает, что выбрала неверный путь.
Сериал "Отчаянная" будет состоять из семи серий хронометражем 30 минут. Производством ленты занимаются МТС Медиа и WISH Media.
Премьера картины Анны Зайцевой назначена на 2022 год. Сериал "Отчаянная" увидит свет в онлайн-кинотеатре KION.
По словам креативного продюсера ленты Натальи Исаковой, "Отчаянная" – смесь комедии и драмы. Лента предлагает поразмыслить над тем, что же такое любовь, как люди находят равного спутника жизни и перестают использовать других людей, чтобы решить свои эмоциональные проблемы.
"В некотором смысле, это новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы нашего времени", – охарактеризовала главную героиню сериала "Отчаянная" Наталья Исакова.
Режиссер сериала Анна Зайцева назвала проект авторским, основанном на реальном опыте. Ее сериал – это "манифест раскованности и популяризации секса". Кинематографист считает, что говорить о занятиях любовью должно быть не стыдно, также не стыдно получать удовольствие от близости.
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