"Новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы времени": стартовали съемки сериала "Отчаянная"

Началась работа над авторским проектом режиссера Анны Зайцевой.

В Москве стартовали съемки сериала "Отчаянная". Интересно, что главную роль в картине играет режиссер проекта Анна Зайцева. Также в картине появятся Юлия Ауг и Игорь Черневич.

Главная героиня сериала "Отчаянная", Алиса, мечтает сделать карьеру режиссера и обрести личное счастье. Воплотить свои грезы в жизнь девушка не может, хотя и прикладывает к этому массу усилий. В поиске второй половинки Алиса отчаянно бросается в сексуальные приключения, однако со временем понимает, что выбрала неверный путь.

Сериал "Отчаянная" будет состоять из семи серий хронометражем 30 минут. Производством ленты занимаются МТС Медиа и WISH Media.

Премьера картины Анны Зайцевой назначена на 2022 год. Сериал "Отчаянная" увидит свет в онлайн-кинотеатре KION.

По словам креативного продюсера ленты Натальи Исаковой, "Отчаянная" – смесь комедии и драмы. Лента предлагает поразмыслить над тем, что же такое любовь, как люди находят равного спутника жизни и перестают использовать других людей, чтобы решить свои эмоциональные проблемы.

"В некотором смысле, это новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы нашего времени", – охарактеризовала главную героиню сериала "Отчаянная" Наталья Исакова.

Режиссер сериала Анна Зайцева назвала проект авторским, основанном на реальном опыте. Ее сериал – это "манифест раскованности и популяризации секса". Кинематографист считает, что говорить о занятиях любовью должно быть не стыдно, также не стыдно получать удовольствие от близости.