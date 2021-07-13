Завершены съемки российского эротического триллера "Змееносец"

Создатели обещают зрителям увлекательную детективную историю и запредельную откровенность.

Съемки сериала "Змееносец" с Лукерьей Ильяшенко в главной роли подошли к концу. Проект режиссера Игоря Волошина – это эротический триллер, в основе которого детективная история.

В центре сюжета персонаж по имени Лиза. Девушка работает патологоанатомом и придерживается очень свободных взглядов. Серьезным отношениям персонаж предпочитает встречи на одну ночь. Все меняется, когда Лиза узнает, что ее любовники один за одним умирают. Происходящее пугает девушку, но она не отказывается от желания докопаться до правды.

Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге и Выборге. Эти города были выбраны не случайно – они должны показать контраст между уверенной современностью и ветхим прошлым.

Премьера сериала "Змееносец" запланировала уже на этот, 2021 год. Лента увидит свет в рамках онлайн-кинотеатра KION.

Всего в сериале "Змееносец" будет восемь серий. Хронометраж каждого эпизода – 15 минут.

Создатели проекта обещают зрителям предельно откровенный сюжет и необычные визуальные решения. Как оказалось, часть серий сняли в "киношном" формате изображения – 2:35, оставшиеся эпизоды сделали в обычном телевизионном формате – 4:3. Эти изменения, как утверждают киношники, связаны с особенностями сюжетной линии.