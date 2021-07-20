Стартовали съемки нового сезона сериала "Реальные пацаны": сюжет и когда премьера

Начались съемки свежего сезона "Реальных пацанов". Творческий коллектив сериала вернулся в хорошо знакомый поклонникам картины пермский двор.
В девятой части персонаж Колян переезжает в старую квартиру, в которой когда-то жил с мамой Мариной и ее избранником Арменом. Герой, который в минувшем сезоне оказался за решеткой, теперь свободен. Колян больше не зависит от тестя Иваныча и его семьи.
По словам креативного продюсера сериала Александра Синегузова, в родных стенах на Коляна снизойдет вдохновение. Персонаж начнет писать автобиографию, которую назовет "Последний реальный пацан". В этом нелегком деле герою поможет новый приятель.
Как заметил Антон Зайцев – продюсер ситкома, Колян к девятому сезону сильно изменится. "Он станет душным", – отметил кинодеятель. Герой будет постоянно читать нотации и говорить о событиях прошлого.
Перемены произойдут и с другими героями сериала "Реальные пацаны". По сюжету Машка бросит Эдика, который спустит все деньги. Избранник героини попытается научиться интернет-трейдингу. У Вовы, который теперь многодетный папа, тоже проблемы – он переживает "послеродовую" депрессию.
Съемки девятого сезона сериала "Реальные пацаны" продлятся до октября. В новой части будет 20 эпизодов. Премьера продолжения ленты запланирована на 2022 год.
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