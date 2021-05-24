Положившая глаз на 75-летнего короля Федункив из "Реальных пацанов" ждет смерти его жены

Марина Федункив собралась замуж за короля. Наличие соперницы не смутило актрису.



Звезда сериала "Реальные пацаны" не так давно была в Швеции с рабочим визитом. Во время прогулки по центру Стокгольма Марина Федункив увидела королевский дворец – официальную резиденцию шведских монархов.

Узнав, что король находится в здании, Федункив обрадовалась. "Ну а если король здесь, и я здесь, вы понимаете, к чему я клоню?" – сказала Марина оператору, который сопровождал ее. Звезда "Реальных пацанов" заявила, что готова попробоваться на роль королевы Швеции.

Коллега решил сбить с спесь с Федункив. Он отметил, что 75-летний Карл XVI Густав много лет счастливо женат на королеве Сильвии. Наличие соперницы не смутило российскую актрису. Знаменитость напомнила, что до недавнего времени королева Великобритании Елизавета II тоже была несвободна, однако теперь находится в статусе вдовы. "Все мы не вечные! И я подожду!" – сказала как отрезала Марина Федункив.

Отметим, что королеве Сильвии 77 лет. В браке с Карлом XVI Густавом она родила троих детей.

Гуляя по Стокгольму Федункив пришла к выводу, что местные мужчины довольно симпатичные. Между тем шведские женщины восторга у Марины не вызвали.

Добавим, в Швеции Марина Федункив записывала первый сольный альбом. Артистка работала в студии, в которой создавались хиты коллектива ABBA.